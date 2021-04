PSG Mercato : Mbappé, le montage financier du Real dévoilé !

Publié par JEAN-LUC D le 24 avril 2021 à 13:16

Malgré sa récente sortie avouant qu’un recrutement de Kylian Mbappé serait très compliqué pour le Real Madrid cet été, Florentino Pérez serait toujours intéressé par l’attaquant du PSG. Et aux dernières nouvelles, le président du club madrilène aurait même déjà tout planifié pour tenter un gros coup à l’intersaison.

Florentino Pérez prêt à tout pour Mbappé ?

« Si Mbappé ne vient pas cette année, personne ne se suicidera. Si les choses ne se font pas, c’est parce qu’elles ne peuvent pas être faites », lançait récemment Florentino Pérez sur le plateau de l’émission El Larguero. Cependant, avec un an de contrat dans la capitale française, le numéro 10 du Paris Saint-Germain n’est pas véritablement un intouchable. Et ça, le patron du Real Madrid le sait très bien. Surtout que le Champion du monde 2018 n’a toujours pas donné de réponse à Nasser Al-Khelaïfi concernant le renouvelant de son engagement.

Malgré ses déclarations, l’homme d’affaires espagnol aurait donc fait de Kylian Mbappé son grand rêve pour la prochaine fenêtre des mutations. D’après le journal Le Parisien, Pérez verrait une arrivée de Mbappé au Real comme une « obligation sportive, politique et économique. » Il aurait ainsi lancé sa machine pour préparer cet éventuel gros coup.

Le plan de Pérez et du Real pour Mbappé

En effet, le quotidien régional explique que le Real Madrid et son président Florentino Pérez ne lâchent pas l’ancien buteur de l’AS Monaco. Pour réussir cet énorme projet, le président de la Maison-Blanche et son directeur général, José Angel Sanchez, travailleraient sur plusieurs plans et montages financiers. Mieux, les dirigeants madrilènes disposeraient même du soutien de plusieurs banques qui « sont prêtes » à leur « accorder un prêt pour finaliser l’arrivée de la star française » et grâce à des ventes de joueurs, notamment Gareth Bale, Isco, Marcelo, Luka Jovic, Mariano Diaz ou encore Dani Ceballos.

Toujours selon la même source francilienne, les Merengues seraient même confiants quant à l’issue de ce dossier puisqu’une arrivée de Mbappé garantirait la présence de Zinedine Zidane sur le banc du Real pour longtemps.

Le PSG est donc prévenu !