Real Mercato : Raphaël Varane plus que jamais sur le départ ?

Publié par Melvin le 26 avril 2021 à 15:45

Décevant sur la pelouse du Bétis Seville (0-0), le Real Madrid a perdu de précieux points dans la course au titre. A deux points de l'Atlético Madrid, les madrilènes pourraient être parasités dans la course au titre par l'important renouvellement d'effectif qui s'annonce cet été. Outre le délicat dossier concernant la prolongation ou non du capitaine Sergio Ramos, Florentino Perez va devoir gérer la situation contractuelle de Raphaël Varane.

La fin de l'idylle entre le Real et Varane ?

En effet, l'international Français est en fin de contrat en juin 2022. C'est donc un moment charnière dans l'aventure madrilène de Raphaël Varane, qui le sait. C'est pour cela que le natif de Lille fait durer le suspens. Si pour l'instant son souhait est de rester au sein du Real de Madrid, ce dernier ne prolongera qu'en cas d'augmentation de son salaire. Arrivé en 2011 chez les merengues, le défenseur français est devenu l'un des hommes de base de l'équipe dirigée par Zinédine Zidane. Un potentiel départ de Varane pourrait assurément entraîner des turbulences au sein du club.

Chelsea en pôle pour récupérer Raphaël Varane !

Si la balle est dans le camp du Real pour garder Raphaël Varane, ce dernier ne manque pas de solides courtisans outre-Manche. Déjà pisté par les deux Manchester (United et City), c'est désormais Chelsea qui serait prêt à casser sa tirelire pour s'attacher les services de l'international Français. En effet, selon le journal espagnol Mundo Deportivo, le club présidé par Roman Abramovitch serait prêt à offrir 70 millions d'euros au Real pour qu'il cède leur défenseur. Un tarif démesuré pour un défenseur surtout en cette période de Covid-19, mais qui pourrait faire plier Florentino Perez. Alors à 28 ans, Raphael Varane va-t-il découvrir un nouveau championnat ? Le feuilleton n'en est qu'à ses débuts !