LOSC : Titre, Yilmaz, Christophe Galtier aux anges après Lyon

Publié par Ange A. le 26 avril 2021 à 08:00

Le Lille OSC a renversé l’Olympique Lyonnais dimanche en clôture de la 34e journée de Ligue 1. Entraîneur du LOSC, Christophe Galtier a savouré ce précieux succès. Lequel permet aux Dogues de reprendre la tête du championnat.

Le sacre en Ligue 1, un objectif clair pour Galtier

Le Lille OSC a retrouvé sa place de leader dimanche. Le LOSC a réussi un come-back sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais pour repasser devant le Paris Saint-Germain. Mené à la pause (2-1), Lille s’est imposé (2-3) grâce à un Burak Yilmaz des grands soirs. Le vétéran turc (35 ans) s’est offert un doublé, dont un coup franc, et a délivré une passe décisive. Le club nordiste ne compte qu’un point d’avance sur son rival francilien à quatre journées de la fin du championnat. Pour Christophe Galtier, son équipe peut désormais aller chercher le saint-graal après une pareille performance. « C’est une grande performance. On n’avait pas le droit à l’erreur. On a frôlé la correctionnelle […] On est premiers à quatre journées de la fin. Il va falloir s’arracher sur tous les ballons pour arracher les victoires et tenir jusqu’au bout », a indiqué le coach lillois cité par L’Équipe.

Yilmaz encensé par son entraîneur

Auteur d’un doublé et d’une passe décisive, Burak Yilmaz a été le bourreau de Lyon. Il a permis aux Dogues de réduire le score sur coup franc avant la mi-temps. Au retour des vestiaires, il a délivré une offrande à Jonathan David. En fin de rencontre, le Turc est allé battre Anthony Lopes d’un lob astucieux. La performance de Yilmaz n’a pas laissé Christophe Galtier indifférent. Le coach du Lille OSC a salué la prestation de son buteur. « Il fait partie des joueurs qui ont gagné des titres, en Turquie. On le voit tous dans sa préparation, Il est focus sur la compétition. Il a été une locomotive de ce match. Dans ce genre de match, ce sont les joueurs de devant qui font la différence », a noté l’entraîneur du LOSC.