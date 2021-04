Stade Rennais : Très mauvaise nouvelle pour la réception du PSG

Publié par JEAN-LUC D le 27 avril 2021 à 01:00

Pour le compte de la 36e journée de Ligue 1, le Stade Rennais recevra le PSG le dimanche 9 mai prochain. À deux semaines de cette rencontre cruciale pour le Top 5, Bruno Genesio vient de recevoir une nouvelle qui pourrait ne pas arranger ses plans de jeu.

Bruno Genesio lance la course à l’Europe pour le Stade Rennais

« Il y a eu beaucoup de très bonnes choses, c'est le cas depuis plusieurs matchs. Il faut qu'on arrive à garder ça. Il faut aussi qu'on soit capables d'avoir moins de temps faibles. Si on avait joué une équipe du Top 4, on aurait pu être punis sur certaines situations... Il y a eu quelques erreurs de concentration », a déclaré Bruno Genesio en zone mixte après la large victoire du Stade Rennais face à Dijon FCO (5-1), dimanche, lors de la 34e journée de Ligue 1. Septième de Ligue 1, le club breton pointe désormais à deux points du cinquième, le RC Lens. Bruno Genesio et ses hommes sont donc bien dans la course pour une qualification en Ligue Europa en fin de saison. Cependant, l’entraîneur du SRFC pourrait avoir une force offensive en moins contre le Paris Saint-Germain dans deux semaines.

Un absent de taille contre le PSG

En effet, Eduardo Camavinga sera suspendu contre le PSG le 9 mai prochain. Puni d’un carton jaune contre Dijon pour avoir essuyé sa semelle sur la cheville de Bersant Celina, l’international français de 18 ans sera suspendu dans deux semaines pour la 36e journée de Ligue 1 face au Paris Saint-Germain. Un gros coup dur pour Genesio qui ne pourra donc pas compter sur un joueur essentiel de son système de jeu. Du côté du Paris SG, Kylian Mbappé sera aussi suspendu pour cette rencontre. Pour rappel, le Stade Rennais se deplacera à Bordeaux avant cette rencontre contre la bande à Neymar et Kylian Mbappé au Roazhon Park.