Stade Rennais Mercato : Eduardo Camavinga à l'heure du choix

Publié par JEAN-LUC D le 23 avril 2021 à 22:36

Eduardo Camavinga, jeune joueur le plus célèbre du Stade Rennais, est en train d'opérer un choix pour son avenir. Ne se voyant pas poursuivre au SRFC, l'international milieu de terrain français s'imagine sous d'autres couleurs.

Eduardo Camavinga décidé à quitter le Stade Rennais

À un an de la fin de son aventure, Eduardo Camavinga ne compte plus poursuivre avec son club formateur. Choqué par le départ de son ancien entraîneur Julien Stéphan, l’international français de 18 ans souhaiterait quitter le Stade Rennais durant l’intersaison. Longtemps annoncés comme les prétendants les plus sérieux du milieu de terrain rennais, le Paris Saint-Germain et le Real Madrid ont été récemment rejoints par le Bayern Munich. D’après les informations de France Football, le champion d'Allemagne aurait même accéléré sur le dossier.

L’hebdomadaire francilien explique que le club bavarois aurait présenté un projet tentant avec la promesse d’un temps de jeu intéressant au natif de Miconje qui serait attendu en Bavière comme le successeur de Thiago Alcantara parti l'été dernier à Liverpool. Toutefois, l’avenir de Camavinga pourrait se dessiner loin de la Bundesliga.

Avantage Zidane pour Eduardo Camavinga ?

En effet, le journaliste Florian Plettenberg du média Sport1 révèle ce vendredi que le protégé de Bruno Genesio aurait un grand rêve pour la suite de sa carrière : rejoindre Zinedine Zidane au Real Madrid. Le spécialiste du mercato allemand explique que le clan Camavinga aurait clairement indiqué au Bayern Munich qu’il n’y aurait « aucune chance » de le voir débarquer à l’Allianz Arena cet été.

Si l’idée de départ était de le récupérer gratuitement dans un an, le Real Madrid pourrait finalement passer à l’action dès cet été afin d’éviter de se faire chiper le jeune rennais par le Paris Saint-Germain. Toujours selon la même source, l’actuel 7e de Ligue 1 réclamerait 40 millions d’euros pour laisser filer Camavinga.