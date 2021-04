PSG : Avant Man City, un mauvais choix de Pochettino épinglé

Publié par JEAN-LUC D le 28 avril 2021 à 20:33

Mauricio Pochettino et ses hommes seront face à Manchester City ce mercredi soir, pour le compte de la demi-finale aller de la Ligue des champions. À quelques heures de ce choc européen tant attendu, un ancien joueur du PSG pointe du doigt une énorme erreur commise par l’entraîneur argentin depuis son arrivée sur le banc.

Safet Susic dégomme un choix tactique de Pochettino

Depuis l’arrivée de l’entraîneur Mauricio Pochettino au Paris Saint-Germain, Marco Verratti est très souvent positionné dans un rôle de numéro 10. Si Thomas Tuchel mettait parfois Neymar à ce poste, l’entraîneur argentin, lui, a fait le choix du milieu de terrain italien pour l’animation du jeu parisien. Une grosse erreur selon l’ancien milieu offensif du Paris Saint-Germain, Safet Susic (1982-1991).

« Verratti dans un rôle de numéro 10 ? On peut le laisser là des années, il ne deviendra jamais un grand numéro 10, il est trop dans la conservation, alors que c’est un excellent joueur au milieu », a expliqué l’ancien international bosnien dans les colonnes du quotidien L’Équipe. Pourtant, Mauricio Pochettino n’a pas suivi Safet Susic dans sa composition d’équipe. En effet, selon L’Équipe et RMC Sports, l’entraîneur du Paris SG va bel et bien placer Verratti en numéro 10 ce soir face à Manchester City.

Les compos du PSG et de Manchester City dévoilées

Les deux clubs viennent d’ailleurs d’annoncer les compositions officielles de Pep Guardiola et Pochettino. Comme annoncé, l'entraîneur parisien a préféré Mitchel Bakker et Alessandro Florenzi dans les couloirs de la défense à Abdou Diallo et Colin Dagba. Marquinhos a effectivement fait son retour dans la charnière centrale aux côtés de Presnel Kimpembe.

Paris SG : Navas - Florenzi, Marquinhos (c), Kimpembe, Bakker - Paredes, Gueye - Di Maria, Verratti, Neymar - Mbappé.

Manchester City : Ederson - Walker, Stones, Ruben Dias, Cancelo - De Bruyne (c), Rodri, Gündogan - Mahrez, Bernardo Silva, Foden.