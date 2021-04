OM Mercato : Nouvelle confidence de Lirola sur son avenir

Publié par Ange A. le 30 avril 2021 à 06:30

À la veille de la réception du RC Strasbourg, Pol Lirola s’est de nouveau exprimé au sujet de son avenir. Le défenseur prêté à l’ OM par la Fiorentina a adressé un message clair à Pablo Longoria concernant son futur.

Coup de pression de Pol Lirola sur l’ OM

Suite au départ surprise de Bouna Sarr au Bayern Munich, l’Olympique de Marseille s’est retrouvé sans véritable arrière droit en première moitié de saison. Raison pour laquelle l’ OM a poussé pour recruter un joueur à ce poste lors du dernier mercato d’hiver. Les dirigeants marseillais ont jeté leur dévolu sur Pol Lirola. Le latéral espagnol a débarqué en Canebière en provenance de la Fiorentina. Il est prêté avec option d’achat jusqu’à la fin de la saison par La Viola. Celle-ci réclame pas moins de 11 millions d’euros pour céder définitivement son défenseur de 23 ans. Encore sous contrat avec le club italien jusqu’en 2024, le latéral s’est de nouveau prononcé sur son avenir ce jeudi. Il pousse pour un transfert définitif à Marseille.

Un transfert à 11 millions d’euros à Marseille cet été ?

Contrairement à la Fiorentina, l’Olympique de Marseille offre plus de temps de jeu à Pol Lirola. Raison pour laquelle l’arrière droit veut poursuivre sa carrière à l’ OM. « Je leur ai dit [aux dirigeants] ce que j’avais à leur dire, à savoir que j’ai envie de continuer ici. Mais comme je l’ai déjà dit, ça ne dépend pas que de moi, ce qui dépend de moi c’est de faire de mon mieux sur le terrain, on verra pour le futur », a-t-il indiqué au micro de RMC Sport. Depuis son arrivée en Provence, Lirola a disputé 18 matchs, dont 15 en tant que titulaire. Il compte deux buts et trois passes décisives sous le maillot phocéen.