Monaco Mercato: Un international espagnol en approche ?

Publié par Melvin le 01 mai 2021 à 04:30

Actuel 3e de Ligue 1, l'AS Monaco est plus que jamais dans la course au titre. Arrivé en début de saison, Niko Kovac a su trouver la recette miracle pour ramener l'ASM vers les sommets. Avec une qualification en Coupe d'Europe, le coach croate songe déjà à renforcer son équipe. Et l'équipe pourrait bien enregistrer l'arrivée d'un nouveau portier.

Unai Simon futur gardien de l'AS Monaco ?

En effet, selon les informations du média espagnol La Razon, les dirigeants du club de la principauté ont fait d'Unail Simon leur priorité afin de remplacer Benjamin Lecomte. Une information qui parait surprenante au vu de la somme qui va falloir débourser pour recruter le gardien de l'Atlétic Bilbao. Le prix du gardien basque est évalué à 30 millions d'euros selon le site Transfermarkt. Un transfert qui paraît d'autant plus surprenant que les récentes prestations de Benjamin Lecomte sont excellentes. Ce dernier reste sur 8 clean sheet d'affilée et semble avoir retrouvé son niveau après un début de saison compliqué.

Un gardien soufflant le chaud et le froid cette saison

Auteur d'excellente prestation en Liga, le natif de Vitoria-Gasteiz est devenu l'un des meilleurs portiers du championnat. Des performances remarquées par l'actuel sélectionneur de l'équipe d'Espagne, Luis Enrique. Ce dernier n'a pas hésité à l'installer numéro 1 dans la hiérarchie des gardiens de but de la sélection ibérique.

Néanmoins, les prestations du gardien âgé de 23 ans dans les cages de la Roja ne sont clairement pas à la hauteur des espoirs placés en lui. Auteur dernièrement d'une boulette contre le Kosovo, pas sûr que le gardien de Bilbao soit titulaire lors de l'Euro 2020. Une situation que l'AS Monaco suit de très près. Verra-t-on un nouvel international espagnol après Fabregas rejoindre l'ASM ? Réponse dans les prochains mois...