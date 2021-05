LOSC Mercato : Letang prépare un sale coup contre l’ ASSE !

Publié par JEAN-LUC D le 01 mai 2021 à 02:30

Malgré un contrat courant jusqu’en 2022, Christophe Galtier n’est pas certain de poursuivre sur le banc du LOSC à la fin de cette saison. Conscient de cette possibilité, Olivier Letang, le président lillois, s’active en coulisses pour trouver un nouvel entraîneur. Une quête qui pourrait nuire aux intérêts de l’ ASSE.

Christophe Galtier tenté par le projet de l’OGC Nice ?

Sur le point d’offrir un nouveau sacre à Lille OSC dix ans après son dernier titre de champion de France, Christophe Galtier pourrait rejoindre un nouveau club cet été. Si l’Olympique Lyonnais de Jean-Michel Aulas a longtemps été présenté comme sa prochaine destination la plus sérieuse, l’ancien entraîneur de l’ ASSE pourrait finalement atterrir à l’OGC Nice pour prendre la succession de Patrick Vieira, démis de ses fonctions le 4 décembre 2020, à la suite de l’élimination des Aiglons en Ligue Europa et une cinquième défaite de rang toutes compétitions confondues.

Pour convaincre le Marseillais de 54 ans, les dirigeants niçois lui proposent le double des 180.000 euros bruts mensuels qu’il perçoit actuellement à Lille, soit 360.000 euros. D'après le journaliste italien Fabrizio Romano, l’entraîneur lillois n’est pas insensible à cette proposition et est même « tenté » par le projet niçois et les discussions se poursuivent dans l’optique de trouver un accord. Conscient qu’il peut perdre Galtier cet été, Olivier Letang aurait d’ores et déjà identifié son éventuel successeur.

Une piste de l' ASSE à la place de Galtier à Lille ?

En effet, d’après les renseignements de l’Insider Mohamed Toubache-Ter, l’actuel leader de Ligue 1 s’intéresse à Stéphane Dumont. Sur le départ du côté du Stade de Reims à l’issue de la saison, l’adjoint de David Guion est apprécié par le président du LOSC, Olivier Letang. « Olivier Letang ADORE Stéphane Dumont », écrit l’insider sur son compte Twitter. Un intérêt lillois qui pourrait sérieusement compliquer les affaires de l’AS Saint-Étienne.

L’Équipe révèle que si Mathieu Bodmer prend la direction sportive de l’ ASSE après la reprise du club stéphanois par de nouveaux investisseurs, Claude Puel devrait perdre sa place. L’ancien milieu de terrain du PSG ne souhaitant pas travailler avec le technicien français. Pour prendre la place de l’actuel entraîneur des Verts, Bodmer pense notamment Stéphane Dumont ou Laurent Batlles, sous contrat à Troyes jusqu’en 2023.

Affaire à suivre donc…