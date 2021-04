PSG Mercato : Mauro Icardi, vers un énorme revirement à Paris ?

Publié par JEAN-LUC D le 25 avril 2021 à 19:00

Annoncé sur le départ lors du prochain mercato estival, Mauro Icardi semble avoir retrouvé une seconde jeunesse dans cette dernière ligne droite de la saison. À tel point que l’attaquant du PSG aurait finalement un autre plan pour son avenir.

Revirement de situation pour Mauro Icardi ?

Récemment, La Gazzetta dello Sport a révélé que Wanda Nara, l’épouse et agent de Mauro Icardi, avait rencontré les dirigeants de la Juventus Turin pour évoquer un transfert de l’avant-centre du Paris Saint-Germain. Déterminé à recruter définitivement Moise Kean, Leonardo aurait même pris la décision de laisser partir l’international argentin afin de financer l’opération de l’Italien de 21 ans avec Everton. Certain de n'être qu'un second couteau derrière les intouchables Neymar, Kylian Mbappé et Angel Di Maria, Icardi se serait résigné et aurait demandé à son représentant de lui trouver une porte de sortie pour le prochain mercato d'été.

Mieux, selon le Corriere Dello Sports, le directeur sportif du PSG voudrait même profiter de l’intérêt de la Vieille Dame pour Icardi afin de récupérer Paulo Dybala. Outre la Juve, l’AC Milan, l’AS Roma et Manchester United seraient également sur les rangs pour l’ancien buteur de l’Inter Milan. Mais aux dernières nouvelles, l’attaquant de 28 ans aurait changé d’avis en ce qui concerne la suite de sa carrière.

Mauro Icardi ne veut plus quitter le PSG

En effet, d’après les renseignements de Sport Mediaset, le compatriote de Mauricio Pochettino ne serait pas si pressé de quitter le Paris Saint-Germain qu’il a rejoint il y a seulement deux ans. Sous contrat jusqu’en 2024, le natif de Rosario aimerait rester et gagner la Ligue des Champions avec le club de la capitale. Un véritable dilemme pour Leonardo qui comptait récupérer 50 millions d’euros dans ce dossier afin de financer les renforts de Paulo Dybala ou Moise Kean.

Reste maintenant à savoir comment Leonardo va gérer cette situation inattendue.