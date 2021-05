OM Mercato : Une première grosse décision de Sampaoli est tombée

Publié par JEAN-LUC D le 03 mai 2021 à 23:00

Nommé sur le banc de l’ OM en février dernier en remplacement d’André Villas-Boas, Jorge Sampaoli veut imprimer sa marque personnelle sur l’équipe qu’il va diriger la saison prochaine. En interne, l’entraîneur argentin prend déjà de grandes décisions pour le futur.

La première victime de Sampaoli déjà connue ?

Depuis son arrivée et à trois journées de la fin du championnat, Jorge Sampaoli semble déjà préoccupé par l’ossature de la prochaine équipe de l’Olympique de Marseille. L’ancien entraîneur du FC Séville s’active ainsi en coulisses pour soit glisser des noms à ses dirigeants en vue du mercato estival soit pour indiquer la porte de sortie à certains joueurs dont il ne veut plus. Auteur d’une saison très compliquée, notamment à cause de problèmes physiques récurrents, Dario Benedetto fait partie de ces joueurs dont Sampaoli ne veut plus à Marseille.

D’après les informations du média DEPO, l’attaquant argentin n’a pas convaincu son compatriote qui ne souhaite pas le conserver malgré un contrat courant jusqu’en juin 2023. Arrivé en 2019 en provenance de Boca Juniors contre 14 millions d’euros, l’attaquant de 30 ans va donc faire ses valises et trouver un nouveau point de chute pour la suite de sa carrière. Informé de la décision de son entraîneur, Dario Benedetto se serait même déjà mis à la recherche d’un nouveau club, même s’il apprécie la vie à Marseille et la ferveur du Vélodrome.

OM Mercato : Dario Benedetto vers la Liga ?

Deux ans seulement après son arrivée à l’Olympique de Marseille à la demande d’André Villas-Boas, Dario Benedetto va quitter la Ligue 1. Le média TNT Sports confirme cette tendance ce lundi et ajoute que le club d’Elche serait intéressé par le profil du buteur argentin. Seulement, l’actuel 19e de Liga veut d’abord assurer son maintien dans l’élite avant de tenter une offensive pour le coéquipier de Florian Thauvin et Dimitri Payet. Selon Transfermarkt, Dario Benedetto peut rapporter jusqu’à 9 millions d’euros à l’ OM.