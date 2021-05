PSG Mercato : Succession Mbappé, le Qatar prépare du lourd !

Publié par JEAN-LUC D le 05 mai 2021 à 22:30

À un an de la fin de son contrat, Kylian Mbappé n’a pas encore prolongé et pourrait donc quitter le PSG lors du prochain mercato estival. D’ailleurs, les dirigeants parisiens réfléchiraient déjà à sa succession.

Kylian Mbappé au Real Madrid cet été ?

Arrivé durant l’été 2017 contre 180 millions d’euros, Kylian Mbappé n’est plus qu’à un an de la fin de son engagement avec le Paris Saint-Germain. Pour tenter de le convaincre de rester et poursuivre dans la capitale, Nasser Al-Khelaïfi et les hauts dignitaires des Rouge et Bleu ont transmis une offre de prolongation contenant un salaire proche de celui de Neymar, soit un peu plus de 3 millions d’euros mensuels, selon les informations du journal L’Équipe.

Mais à un peu plus d’un mois de l’ouverture de la prochaine période des transferts, le PSG prend déjà ses précautions au cas où Kylian Mbappé venait finalement à demander son départ. Si un tel scénario devait se produire, Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo ont d’ores et déjà le feu vert du Qatar pour frapper un gros coup cet été.

La succession de Mbappé déjà réglée à Paris ?

L’information n’est pas nouvelle, mais elle est aujourd’hui confirmée par le quotidien Le Parisien. En effet, après Téléfoot en avril dernier, le journal régional assure que si Kylian Mbappé venait à répondre favorablement à l’appel du Real Madrid, le Paris Saint-Germain envisage effectivement d’aller chercher Mohamed Salah à Liverpool. Recruté en 2017 pour 42 millions d’euros, l’attaquant international égyptien a avoué à Sky Sports n’avoir aucune nouvelle de sa direction pour une éventuelle prolongation.

Après quatre saisons passées sous les ordres de Jürgen Klopp, l’ancien ailier de Chelsea peut être intéressé par un changement d’air et le PSG aimerait en profiter pour tenter de le récupérer. Téléfoot avait même annoncé que Leonardo avait déjà entamé des négociations avec l’entourage du joueur de 28 ans.

« Le gaucher, souvent utilisé à droite, correspondrait parfaitement aux désirs sur le terrain de Mauricio Pochettino, les attaques rapides, le jeu entre les lignes, la vitesse d’exécution. L’entraîneur aime que ses attaquants s’investissent dans le travail défensif, une qualité indéniable et permanente chez Salah », explique le journal francilien. À deux ans de la fin de son engagement chez les Reds, le coéquipier de Sadio Mané peut être débauché pour un chèque de 80 millions d’euros. Un montant qui ne serait pas une montagne infranchissable pour le Qatar.

Affaire à suivre donc…