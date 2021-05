OL : Coup dur pour Lyon après la victoire contre Monaco

Publié par Ange A. le 06 mai 2021 à 06:30

Dimanche l’ OL s’était imposé sur la pelouse de Louis II au terme d’un match à haute intensité. Trois Lyonnais avaient notamment été expulsés. Ils sont désormais fixés sur leur sort.

Trois nouveaux forfaits pour l’ OL contre le FC Lorient

L’Olympique Lyonnais a fait un pas important dans la course au podium lors de la dernière journée. Quatrième du championnat, l’ OL est allé s’imposer sur la pelouse de l’AS Monaco (3e) dimanche en clôture de la 35e journée. La fin de match entre Lyonnais et Monégasques a notamment été houleuse avec cinq expulsions, dont trois côté lyonnais. Réunie ce mercredi, la Commission de discipline de la LFP s’est penchée sur le cas des joueurs expulsés à Louis II. La Ligue s’est montrée assez clémente vis-à-vis de Maxence Caqueret, Mattia de Sciglio et Marcelo Guedes. Les trois Gones écopent d’un seul match de suspension ferme. Ils seront donc absents pour la prochaine sortie de Lyon ce samedi à domicile contre l’AS Monaco.

Depay également sur le flanc contre les Merlus

Pour cette affiche, Rudi Garcia sera également privé de son capitaine. Memphis Depay avait écopé d’un match de suspension contre le Lille OSC pour accumulation de cartons. C’est donc un OL diminué qui devra arracher un résultat contre le promu. Contre les Merlus, le coach lyonnais espère récupérer Melvin Bard, Islam Slimani et Djamel Benlamri, absents contre le club de la Principauté. Lyon n’accuse plus qu’un seul point de retard sur l’AS Monaco. Les deux équipes sont à la lutte pour la 3e place, la dernière qualificative pour la prochaine édition de la Ligue des champions. Pour le moment ce sont les Monégasques qui sont en avance. Ils affrontent le Stade de Reims (11e) ce dimanche.