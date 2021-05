PSG Mercato : Énorme coup de balai annoncé au Paris SG !

Publié par JEAN-LUC D le 06 mai 2021 à 10:59

Après une nouvelle désillusion en Ligue des Champions, le PSG veut se donner les moyens de revenir plus forts la saison prochaine. Leonardo veut donc profiter du prochain mercato estival pour apporter du changement dans l’effectif de Mauricio Pochettino.

Leonardo veut bâtir une équipe compétitive pour Pochettino

Au lendemain d’une douloureuse élimination en demi-finale de Ligue des Champions contre Manchester City, le Paris Saint-Germain et son directeur sportif Leonardo pensent déjà l’avenir. Si des noms ronflants sont annoncés dans les plans des Rouge et Bleu, certains joueurs n’ayant pas donné satisfaction cette saison ou les années précédentes vont devoir faire leurs valises et tenter d’aller trouver leur bonheur ailleurs. Dans son édition du jour, le journal Le Parisien a fait le point sur ce dossier et assure que les dirigeants du PSG ont prévu un énorme coup de balai dans le groupe de Mauricio Pochettino lors du mercato estival qui s’ouvre le 9 juin.

PSG Mercato : La liste des possibles départs cet été

Nasser Al-Khelaïfi et Doha envisagent de frapper un gros coup cet été en conservant Neymar et Kylian Mbappé, mais en faisant trembler une nouvelle fois la planète football avec la signature de Lionel Messi. Mais un tel projet nécessite des moyens. Leonardo a donc prévu de vendre plusieurs joueurs de l’effectif actuel afin de faire entrer des liquidités et financer cette grosse opération. Le quotidien Le Parisien précise ainsi que se sont au total six (6) joueurs qui vont quitter le PSG à la fin de la saison.

Mauro Icardi, Thilo Kehrer, Pablo Sarabia, Mitchel Bakker, Rafinha et Alphonse Areola qui ne reviendra pas au PSG après son prêt à Fulham. Concernant Julian Draxler en fin de contrat le 30 juin prochain, le Paris SG lui a transmis une offre de prolongation d’une année supplémentaire et attend toujours la réponse du milieu offensif allemand de 27 ans.