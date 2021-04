PSG Mercato : Ça se précise sérieusement pour Mauro Icardi

Publié par JEAN-LUC D le 15 avril 2021 à 22:01

Mauro Icardi ne devrait pas faire long feu en Ligue 1 et plus précisément au PSG. Annoncé sur le départ à l’issue de la saison, l’attaquant argentin se rapprocherait sérieusement d’une destination.

Le départ de Mauro Icardi bientôt acté ?

« Icardi veut quitter le PSG, un aveu d’échec ? Oui ! L’idée du PSG en recrutant Icardi, c’était d’avoir trouvé le nouveau Cavani pour plusieurs années. Sauf que l’histoire n’a duré que six mois en fait… À partir du moment où le PSG a levé son option d’achat, il n’a plus fait les mêmes efforts qu’au départ. Et là, il a compris qu’il aura beaucoup de mal à jouer dans cette équipe où il y a Mbappé, Neymar, Di Maria et Kean », expliquait récemment Dominique Séverac, journaliste du journal Le Parisien, sur La Chaîne L’Équipe.

En grande difficulté cette saison, l’ancien buteur de l’Inter Milan veut quitter le Paris Saint-Germain pour retrouver plus de temps de jeu dans une autre équipe. En interne, les dirigeants du PSG se concentrent sur les tractations pour signer Moise Kean définitivement. Ils ne s'opposeront pas au départ de l’international argentin. Leonardo chercherait même une solution rapide pour se séparer du joueur afin d'économiser le montant de son salaire. La compagne et représentante d'Icardi, Wanda Nara, est déjà active pour lui trouver une porte de sortie.

Vers un retour en Italie pour Mauro Icardi ?

D’après les informations de La Gazzetta dello Sport, Wanda Nara a rencontré la direction de la Juventus Turin pour évoquer un retour de son mari en Serie A. Toujours intéressée par le profil de l’attaquant formé à la Masia, la Vieille Dame pourrait être son prochain club. En effet, les dirigeants turinois sont à la recherche d’un avant-centre supplémentaire pour faire souffler Cristiano Ronaldo la saison prochaine.

Le Corriere Dello Sports confirme cette information et ajoute que Leonardo voudrait même profiter de l’intérêt de la Juve pour négocier un deal incluant un échange Mauro Icardi - Paulo Dybala.

L’AS Roma et l’AC Milan sont aussi intéressés par le protégé de l' entraîneur Mauricio Pochettino. Le quotidien francilien L’Équipe a aussi évoqué l’intérêt de Manchester United qui cherche un successeur à Edinson Cavani.