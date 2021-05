Mercato OL : Succession de Garcia, terrible nouvelle pour Aulas

Publié par JEAN-LUC D le 07 mai 2021 à 15:06

Sauf énorme revirement de dernière minute, Rudi Garcia va quitter l’ OL à la fin de la saison. Libre le 30 juin prochain, l’entraîneur français n’a pas reçu d’offre de prolongation et Jean-Michel Aulas prépare déjà sa succession. Mais le président lyonnais rencontre déjà des difficultés dans cet énorme chantier.

Mercato OL : Le favori de Lyon pour l'après Rudi Garcia ?

Arrivé en 2019 après l’échec de Sylvinho, Rudi Garcia ne va pas faire de vieux os sur le banc de l’Olympique Lyonnais. Arrivé au terme de son engagement avec les Gones, l’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille va faire ses valises et se trouver un nouveau point de chute à la fin de la saison. Dernièrement, des sources étrangères ont annoncé que Rudi Garcia a d’ores et déjà entamé des négociations avec le Spartak Moscou. Mais qui pour remplacer Garcia à l’OL la saison prochaine ?

À la recherche donc d’un nouveau coach, Jean-Michel Aulas et Juninho ont plusieurs noms en tête. Mais selon les informations de TuttoMercatoWeb, le directeur sportif de l’Olympique Lyonnais est séduit par le profil de Roberto De Zerbi, sous contrat à Sassuolo jusqu’au 30 juin prochain. Doté d’un caractère bien trempé et réputé pour le football offensif qu’il prône, le technicien italien ne manque pas cependant de convoitises. D’ailleurs, sa piste prendrait déjà du plomb dans l’aile pour les Lyonnais.

Roberto De Zerbi en route pour le Shakhtar Donetsk ?

En effet, d’après La Gazzetta dello Sport, malgré l’intérêt de l’OL, Roberto De Zerbi ne devrait pas rejoindre la Ligue 1 cet été. Le quotidien transalpin explique que l’ancien milieu de terrain de l’AC Milan s’est mis d’accord avec Shakhtar Donetsk sur la base d’un engagement de trois ans et un salaire de 2 millions d’euros annuels. Annoncé en France, De Zerbi se dirige donc vers l’Ukraine. Jean-Michel Aulas et Juninho vont donc tirer une croix sur cette piste et scruter d’autres horizons pour trouver le successeur de Rudi Garcia.