OL Mercato : Du nouveau sur la piste Roberto De Zerbi.

Publié le 02 décembre 2020 à 23:59

À l’ OL, le nom d’un entraîneur italien est évoqué, en plus de celui de Laurent Blanc, pour prendre la place de Rudi Garcia. Un confrère transalpin fait le point sur la rumeur Roberto De Zerbi à l’Olympique Lyonnais.

OL : La piste Roberto De Zerbi refroidie

L’ OL prend son temps avant de décider de la prolongation ou non du contrat de Rudi Garcia. Les dirigeants lyonnais veulent voir a quel niveau sera leur équipe en Ligue 1 à la mi-saison avant de se pencher sur la question du contrat de leur entraîneur, lequel contrat expire en juin 2021. L’attitude des responsables des Gones laisse libre cours aux spéculations autour de l’avenir du technicien de 56 ans. La rumeur annonce son départ. Le nom de Laurent Blanc refait d’ailleurs surface entre Rhône et Saône pour succéder à Rudi Garcia. À l’été 2019, Jean-Michel Aulas avait sondé l’ex-coach du PSG pour remplacer Bruno Genesio. Il avait décliné l’offre de l’OL à cette époque.

En plus de Laurent Blanc, le nom de Roberto De Zerbi est associé à l’équipe de Jean-Michel Aulas. Il s’agit du coach de Sassuolo, actuel 3e de Serie A, devant la Juventus, Naples et l’AS Rome. Mais les bruits du pré-mercato sur l’arrivée du technicien de 41 ans à Lyon sont douchés par son compatriote Guillaume Maillard-Pacini. Pour le compte de l’Inside Gones, le journaliste spécialiste du football italien a laissé entendre qu’il « ne voit pas Roberto De Zerbi partir tout de suite à l’étranger ». « Je pense même qu’un plus gros club italien pourrait miser sur lui. Pour l’instant, je ne crois pas à la rumeur Roberto De Zerbi à l’ OL, mais il faudra suivre ça », a-t-il annoncé, avant d’évoquer l’objectif de l’entraîneur des Noir et Vert. « Il se verrait bien rester à Sassuolo et son rêve est d’emmener son équipe en Coupe d’Europe », selon le journaliste.

Rudi Garcia sur la bonne voie

Nommé à la tête du staff technique des Lyonnais le 14 octobre 2019, Rudi Garcia avait conduit l'OL jusqu'en demi-finale de la Ligue des champions la saison dernière. En raison de l'arrêt brutal de la Ligue 1 la saison dernière, son équipe avait fini à la 7e place et n'avait pas été qualifiée pour l'Europe cette année. L'objectif du coach français est donc de ramener Lyon en Ligue des champions à l'issue de l'exercice 2020-2021. Les Gones sont sur la bonne voie car ils sont 3es, à 2 points du leader le PSG, après 12 journées.













Par ALEXIS