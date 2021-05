FC Nantes : Un important départ officialisé chez les Canaris

Publié par Ange A. le 08 mai 2021 à 07:00

Barragiste à trois journées de la fin du championnat, le FC Nantes lutte toujours pour le maintien. Alors que l’avenir sportif des Canaris est menacé, un sponsor a décidé de lâcher le club des bords de l’Erdre.

Un sponsor abandonne le FC Nantes

Coup dur pour le FC Nantes. Le FCN va enregistrer le départ de l’un de ses principaux sponsors maillot au terme de la saison. Comme indiqué par Ouest France, le groupe Manitou a décidé de mettre un terme à son contrat avec Nantes. Le départ du leader mondial de l’élévation et de la manutention sera effectif au terme de la saison. Le groupe assure d’ailleurs que sa décision n’est nullement liée aux performances sportives d’Antoine Kombouaré et de ses troupes. « Les raisons de cette non-reconduction sont uniquement liées aux nouvelles orientations stratégiques décidées par le groupe. Cette décision, prise en décembre 2020, est totalement indépendante des résultats sportifs du FC Nantes », a expliqué l’entreprise basée à Ancenis.

Un autre sponsor prêt à lâcher Kita

Alors que le groupe Manitou vient de confirmer son départ, Waldemar Kita pourrait perdre un sponsor plus important à la fin de la saison. Président de Synergie, le principal sponsor maillot des Canaris, Daniel Augereau avait jeté un froid sur la collaboration avec le club des bords de l’Erdre. Contrairement à Manitou, l’entreprise spécialisée dans le travail temporaire et le recrutement est attentive aux résultats sportifs du FCN. Le responsable du groupe avait clairement indiqué qu’il n’accompagnera pas le FC Nantes en cas de relégation en Ligue 2. « Waldemar Kita sait une chose : le jour où on ne veut plus être sponsor, on s’en va. Il sait surtout qu’on ne restera pas sponsor si le club passe en Ligue 2 », avait lâché sans ambages Daniel Augereau au journal régional. De quoi rajouter la pression sur les Jaune et vert, actuels barragistes.