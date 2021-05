FC Nantes : Maintien en Ligue 1, Kombouaré prêt à aller au combat

Publié par ALEXIS le 07 mai 2021 à 03:30

Le FC Nantes sera opposé aux Girondins de Bordeaux samedi (13h) pour de la 36e journée de Ligue 1. Un match décisif pour les deux équipes toujours pas assurées du maintien dans l’élite. Conscient de l’enjeu capital de ce match, Antoine Kombouaré se prépare tout confiant à aller au combat.

FC Nantes : Antoine Kombouaré, « le pari sera gagné »

Le FC Nantes est 18e de Ligue 1 avec 34 points, soit seulement 2 de plus que le Nîmes Olympique (19e et relégable), à trois journées de la fin du championnat. En cas de défaite contre Bordeaux et de victoire des Crocos sur le FC Metz, les Canaris se retrouveraient dans la position de relégué. Antoine Koumbouaré n’imagine pas son équipe ne pas prendre de points au stade de la Beaujoire, après en avoir glané 6 à l’extérieur contre le RC Strasbourg (1-2) et le Stade Brestois (1-4), lors des deux journées précédentes.

Le coach du FCN fait confiance à ses joueurs pour rester dans l’élite. Il le parie d’ailleurs. « Le pari, c’est la fin de saison. J’ai envie de laisser mon club, le FC Nantes, en Ligue 1. Et là le pari sera gagné », a-t-il déclaré en conférence de presse, ce jeudi, avant d’affronter les Bordelais (15e avec 39 points). Antoine Koumbouaré indique que l’objectif en cette fin de saison est « d’enchaîner des victoires ». Après le FCGB, le Football Club de Nantes jouera le Dijon FCO (20e et déjà relégué) et le Montpellier HSC (assuré du maintien).

Kombouaré en quête d'une 1re victoire à la Beaujoire

Lors des trois derniers matchs de L1, le club de Waldemar Kita jouera deux fois sur son terrain où le nouvel entraîneur n’a toujours pas gagné le moindre match. « Il nous reste deux matchs à domicile et on aimerait enfin ressentir la joie d’une victoire à la Beaujoire », a-t-il indiqué. Antoine Koumbouaré a été nommé le 11 février 2021 pour sauver le FC Nantes de la descente en Ligue 2. Il a remplacé Raymond Domenech limogé après seulement un mois (26 janvier au 31 janvier 2021). Contrairement à son prédécesseur dont le bilan est de 0 victoire, 4 défaites et 4 nuls, le technicien kanak a enregistré 4 victoires, 3 matchs nuls et 4 défaites. Soit 15 points pris, sur 33 points possible.