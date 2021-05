LOSC : Après Lens, Galtier redoute le match contre l’ASSE

Publié par ALEXIS le 08 mai 2021 à 20:35

Le LOSC est tout proche d’être sacré champion de Ligue 1 pour cette saison. Après son éclatante victoire face au RC Lens (3-1), les lillois doivent confirmer face aux Verts. Christophe Galtier reste prudent et concentré à l'approche de cette grosse affiche qui a tout d'un piège.

LOSC : Galtier, « le match le plus difficile, c’est contre l'ASSE »

Le LOSC n’est plus qu’a deux matches du titre de champion 2021. Grâce a son succès face au Racing Club de Lens sur la pelouse du stade Bollaert, l’équipe de Christophe Galtier a provisoirement 4 points d’avance sur son dauphin le PSG, adversaire du Stade Rennais dimanche à (21h). Le coach de Lille OSC ne s’enflamme pas pour autant. Il a invité ses joueurs à ne pas céder au relâchement, car les deux derniers matchs restants ne seront pas faciles. À commencer par celui contre l’AS Saint-Étienne dimanche 16 mai, au stade Pierre Mauroy. « Il reste deux matchs. Et le match le plus difficile, c’est celui qui arrive contre l'ASSE », a-t-il prévenu.

Pour remporter le titre 2021, Christophe Galtier rappelle « que le LOSC doit remporter impérativement ses deux derniers matchs ». Il ne le cache pas, l’entraîneur des Lillois redoute les rencontres avec les Stéphanois et Angers SCO. « Ce qui peut nous empêcher d’être champions ? Les deux adversaires qui nous attendent. La nervosité aussi, car plus vous vous approchez du but, plus ça peut se tendre. Il y a encore deux obstacles », a-t-il résumé.

Sainté et Angers SCO relâchés face au Lille OSC ?

Notons que les Verts (12es avec 42 points) et les Angevins (13es avec 41 points) sont déjà assurés du maintien dans l’élite. Toutefois, ce n'est pas un avantage pour Lille LOSC, selon Christophe Galtier. Il voit « deux adversaires qui vont jouer relâchés, sans aucune pression ». Pour vivre une fin de saison « exceptionnelle » et être couronnés champion, les Dogues ont intérêt à « se préparer avec beaucoup de concentration » comme l’a recommandé le coach du LOSC.