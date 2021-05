Mercato PSG : Leonardo vers un trio MNM Messi-Neymar-Mbappé

Publié par Gary SLM le 09 mai 2021 à 19:45

Le mercato PSG de cet été pourrait-être le plus géant de tous. Lionel Messi pourrait venir former le trio MNM au club de la capitale avec Neymar et Mbappé. C’est l’hypothèse sur laquelle travaille assidûment le directeur sportif brésilien du Paris Saint-Germain.

Mercato PSG : MNM, vers le trio Messi-Neymar-Mbappé ?

Un sérieux bras de fer est en cours entre le PSG et le FC Barcelone pour Lionel Messi, ciblé par le club de la capitale française alors que les Catalans voulaient Neymar. Avec l'annonce de la prolongation du brésilien au Paris St Germain jusqu'en 2025 au moins, on peut dire que les Espagnols ont perdu la bataille pour le ramener en Liga.

En effet, même s’il a déjà tout gagné avec le Barça où il a débuté sa carrière, Lionel Messi demande aux dirigeants de ce club de rester ambitieux. C’est à cette seule condition qu’ils pourraient le voir continuer de jouer sous le maillot de leur équipe. L’Argentin n’avait pas hésité à demander un bon de sortie la saison dernière à cause de la baisse du niveau général de l’équipe, humilié en Ligue des champions par le Bayern Munich. Si son engagement contractuel avait eu raison de sa volonté de claquer la porte, les choses s’annoncent bien différentes cet été.

Lionel Messi sera en fin de contrat avec le FC Barcelone le 30 juin prochain. La star argentine pourra donc rejoindre le club de son choix gratuitement. Même si son ami Joan Laporta a repris les commandes de l’équipe espagnole, la Pulga continue de conditionner la poursuite de sa carrière sur la pelouse du Stade Nou Camp par un recrutement de joueurs importants. Dans l’idéal, il aimerait que Neymar soit rapatrié à Barcelone afin de permettre à l’équipe de gagner rapidement en qualité et en attractivité.

Mercato PSG : Neymar et Messi, même stratégie pour l’avenir ?

Du côté du Paris Saint-Germain, l’histoire était pratiquement la même. Malgré une grosse débauche d’énergie ces dernières saisons, aucun trophée en Uefa Ligue des Champions qui devait l’aider à glaner son premier Ballon d’or n’a été acquis par l’équipe. Avec les rumeurs du possible prochain départ de Kylian Mbappé vers le Real Madrid, le joueur offensif brésilien a longtemps fait trainer avant de prolonger à Paris. Il voulait connaitre les noms de joueurs qui allaient enrichir l'effectif parisien, surtout parce que la rumeur d'un départ de Kylian Mbappé persistait. Il faut croire qu'il a été rassuré sur ce point par ses dirigeants qui ont annoncé sur le site Paris-SG.fr sa signature jusqu'en 2025 au moins.

Plusieurs personnes, les dirigeants du Paris Saint-Germain en premier, se persuadent qu’une signature de Lionel Messi peut faciliter les négociations pour la prolongation de Kylian Mbappé. Leonardo avait déjà annoncé la couleur en avouant un intérêt de Paris pour l’ attaquant argentin. Il avait déclaré sur la Télé du PSG que le club de la capitale serait bien sur les rangs pour essayer de détourner Messi vers le Parc des Princes s’il venait à vouloir changer de club.

Selon TFI, la direction du Paris Saint-Germain travaillerait bien à faire venir le Blaugrana sous le maillot de leur équipe pour former la Messi-Neymar-Mbappé (MNM). Paris surveillerait assez sérieusement la piste menant à l’Argentin, sensible à l’idée de retrouver son ami et ancien coéquipier brésilien sur place. Le mercato PSG de cet été devrait être un des meilleurs après celui qui avait vu Neymar et Mbappé rejoindre les couleurs du club parisien.

À moins de deux ans de la coupe du Monde Qatar 2022, Nasser Al-Khelaïfi attend offrir au Paris SG les meilleurs joueurs. Ainsi, il pourrait profiter de cette compétition qui se jouera sur la terre des propriétaires du club pour marquer les esprits. L'idée est que le nom du Paris St Germain doit être associé aux sélections favorites pour la victoire au mondial. Ainsi, la marque PSG bénéficiera d'une plus grande publicité pour un meilleur positionnement sur le plan mondial.