PSG : Leonardo sait à quoi s'en tenir pour une pépite de L1

Publié par Chemssdine le 10 mai 2021 à 07:30

Distancé par le LOSC dans al course au titre, le PSG se projette déjà sur la saison prochaine. Les dirigeants parisiens semblent d'ores et déjà focalisés sur le mercato estival et se seraient renseignés sur une pépite de Ligue 1. Pour l'attirer, le board parisien sait combien mettre sur la table.

La saison cataclysmique du PSG

Qui auraient pu le deviner l'été dernier ? A deux journées de la fin du championnat, les Parisiens sont deuxièmes de Ligue 1, accusant un retard de trois points sur le leader lillois. Une situation inconfortable, qui n'est pas atténuée par la contre-performance du club en Champions League, éliminé aux portes de la finale par Manchester City. Pas épargné par les blessures mais surtout miné par d'énormes trou d'air, le Paris Saint-Germain pourrait réaliser une saison blanche s'ils se font éliminer par Montpellier en demi-finale de Coupe de France. Quoiqu'il advienne, le club parisien semble déjà avoir rendu les armes pour cette saison.

Romain Faivre coûte entre 15 et 20 millions d'euros

Pour un retour au top, les dirigeants du club de la capitale comptent réaliser un mercato cinq étoiles. En ayant prolongé Neymar, ils se sont d'ores et déjà assurés un certain niveau de compétitivité pour la saison prochaine, mais ne comptent pas s'arrêter là. Au milieu des pistes prestigieuses que représentent Sergio Ramos et Lionel Messi, le PSG regarde également en France et aurait coché le nom de Romain Faivre, le milieu de terrain offensif du Stade Brestois. D'après le Parisien et Téléfoot, l'intérêt de Leonardo serait affirmé et des contacts avec le joueur et son entourage auraient d'ores et déjà été amorcés. D'après les deux médias, le club breton aurait fixé le prix de son joyau à hauteur de 15 voire 20 millions d'euros. Un montant abordable pour les Parisiens qui devront néanmoins attendre encore un peu avant de lancer les grandes manoeuvres.