LOSC : Un ex-Marseillais détruit Lille au profit de Lens

Publié par ALEXIS le 10 mai 2021 à 21:00

Le LOSC a gagné le derby contre le RC Lens (3-0), vendredi au stade Bollaert et a désormais 4 points de plus que le PSG, dans la course au titre de champion de France. Ancien joueur de l’OM, Tony Cascarino estime que les Dogues ne seraient pas un bon champion en Ligue 1.

Cascarino voit le LOSC comme « une équipe inférieure »

Revenu sur le derby remporté par le LOSC aux dépens de son rival régional, le Racing Club de Lens, Tony Cascarino n’a pas du tout été tendre avec l’équipe de Christophe Galtier. Malgré la régularité de l’équipe lilloise en championnat cette saison et la première occupée devant le PSG, l’AS Monaco et l’OL, l’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille estime que les Lillois ne mériteraient pas d’être champions de France.

« Voir le LOSC gagner la Ligue 1, ce serait pire que Leicester City qui remporte la Premier League (en 2016). C’est une équipe inférieure », a-t-il lâché dans le média britannique Talk Sport. De l’avis de Tony Cascarino, si le LOSC est champion devant le Paris Saint-Germain, « c’est comme si Sunderland AFC remportait le championnat anglais plutôt que Manchester City ». Selon l’Irlandais de 58 ans, « Lille est la 2e plus grande équipe de sa région », comparativement « au RC Lens qui est un club beaucoup plus grand dans la région ».

Qui est Tony Cascarino ?

Pour rappel, le RC Lens est 6e de L1 avec 56 points, loin derrière le leader Lille (79 points), à deux journées de la fin du championnat. Tony Cascarino a défendu les couleurs de l’ OM (102 fois) entre 1994 et 1997, a joué pour l’AS Nancy-Lorraine de 1997 à 2000, avant de finir sa carrière au Red Star. En Angleterre, il a joué à Aston Villa (1990-1991) et à Chelsea (1993-1994). Mais il n'a jamais joué pour le LOSC ni le RCL. L'ancien avant-centre a également évolué en Écosse sous le maillot du Celtic Glasgow (1992-1993). Ex-international irlandais, il a totalisé 90 sélections pour 19 buts marqués.