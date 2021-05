Juventus Mercato : Gianluigi Buffon annonce son départ de la Juve !

Publié par Timothy le 11 mai 2021 à 15:00

Gianluigi Buffon avait fait son retour à la Juventus en 2019 après une courte expérience au PSG. Ce mardi, il a annoncé son départ de Turin à l’issue de la saison. Après 19 saisons passées à la Juventus, le gardien italien emblématique, Gianluigi Buffon, s’apprête à faire ses adieux à son club de coeur. Âgé de 43 ans, le portier aux 176 sélections avec la Squadra Azzura avait rejoint le PSG au cours d’une saison entre 2018 et 2019, avant de revenir à la Juve ensuite.

Gianluigi Buffon : "Mon avenir est déjà tracé"

Ce mardi, il a confié sur BeIN Sports, relayé ensuite par La Gazzetta dello Sport, son souhait de quitter la Vieille Dame à l’issue de la saison, lorsque son contrat prendra fin. « Mon avenir est clair, déjà tracé. Cette année, mon expérience à la Juventus s'achèvera définitivement. Soit j'arrête de jouer. Soit, si je trouve une situation qui me stimule pour une expérience différente, je la prendrai en considération. À la Juve, j'ai tout donné et tout reçu, nous sommes arrivés à la fin d'un cycle et il est donc juste que je parte. »

L'un des plus grands gardiens de l'histoire du foot

Une immense page de l’histoire bianconera est en train de se tourner. Considéré comme l'un des plus grands gardiens de l'histoire du foot, Buffon a gagné 10 Scudetti avec la Vieille Dame, 5 coupes d'Italie, 1 titre de Champion de France avec le PSG, une Coupe de l'UEFA avec Parme, la Coupe du Monde avec l'équipe d'Italie. Il ne lui manque que la Ligue des Champions à son palmarès, compétition dans laquelle il a disputé 3 finales avec la Juventus, toutes perdues.