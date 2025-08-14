Mercato ASSE : Un attaquant rejoint un adversaire des Verts

L’ASSE a décidé de laisser filer un jeune joueur prometteur formé au club, car il n’entre pas dans les plans d’Eirik Horneland. Il va rejoindre un club concurrent des Verts en Ligue 2.

Mercato : Ayman Aiki en direction du SC Bastia

Depuis plusieurs semaines, l’ASSE tente de trouver un point de chute à Ayman Aiki, un attaquant issu de l’académie des Verts. Alors qu’il espérait intégrer l’équipe professionnelle, il n’avait pas été retenu lors de la préparation estivale. A 17 jours de la fermeture du mercato d’été, une porte de sortie s’ouvre pour le joueur de 20 ans. Il va retourner au SC Basta où il avait été prêté lors de la deuxième moitié de la saison dernière. Le Vert avait laissé une bonne impression au club corse entre janvier et juin 2025.

Selon les informations du compte Transfert Radar, l’International U20 Français est en route vers la Corse, afin de s’engager avec le Sporting Club bastiais. La source précise qu’il va faire l’objet d’un transfert sec, alosr que son contratà l’AS Saint-Etienne va jusqu’en juin 2027. Ayman Aiki est évalué à 400 000 euros par le site spécialisé Transfermarkt. L’indemnité de son transfert est estimée autour de ce montant.

‼️EXCLU TRANSFERT RADAR #SCBastia #Ligue2 🔵🌊



🚨Selon nos informations, Ayman Aiki 🇫🇷 a voyagé ce matin en direction de Bastia 🛩️



➡️Le jeune ailier stéphanois va signer au SC Bastia ✅



— Transfert Radar (@TransfertRadar) August 14, 2025

Pour rappel, le natif de Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne) avait intégré le centre de formation de l’ASSE en 2020. Après avoir fait des classes dans toutes les catégories, il avait signé son premier contrat professionnel en juin 2022, jusqu’au 30 juin 2025. Il était ainsi devenu le premier joueur né en 2005 à signer professionnel chez les Verts.

Fort de ses débuts très prometteurs, Ayman Aiki a vu son contrat prolonger le 24 juin 2023, jusqu’en juin 2026. Avant son prêt au SCB, il avait encore étendu son contrat jusqu’en juin 2027. Mais il n’a pas réussi à s’imposer dans l’équipe professionnelle. Il compte 13 matchs officiels avec les Verts, soit cinq en Ligue 1, sept en Ligue 2 et un en coupe de France.