Mercato OGC Nice : Accord scellé, Haise recrute à Lens !

Après son échec en Ligue des champions, l’OGC Nice se console sur le mercato. Le club entraîné par Franck Haise est sur le point de signer un milieu de terrain du RC Lens.

Mercato OGC Nice : Franck Haise faire venir un milieu du RC Lens

Eliminé de la Ligue des champions, l’OGC Nice se concentre désormais sur le renforcement de son effectif. Franck Haise a été clair sur ce point, il veut de nouvelles afin de compenser les nombreux forfaits. « J’attends que le recrutement arrive. On a besoin de trois joueurs au-delà de ces dix absence », a-t-il déclaré à l’issue de l’élimination face à Benfica.

Son message a visiblement été reçu 5/5 par la direction de l’OGC Nice. Cette dernière est même d’ailleurs proche d’enregistrer la venue d’un nouveau milieu de terrain. Il est question de Salis Abdul Samed. Ce joueur est bien connu par Franck Haise pour l’avoir eu sous ses ordres au RC Lens.

Un contrat de 3 ans pour Salis Abdul Samed

Le milieu défensif de 25 ans a passé la dernière saison en prêt à Sunderland. De retour chez les Sang et Or, il repart pour une nouvelle destination. Salis Abdul Samed est attendu à Nice dans les prochaines heures. Fabrice Hawkins journaliste pour RMC Sport, le confirme, un accord a été trouvé un transfert de 2,5 millions d’euros, avec un pourcentage à la revente.

🚨Excl Salis Abdul Samed arrive à Nice !

Prêté à Sunderland la saison passée, le milieu défensif va quitter Lens pour signer à Nice. Contrat de 3 ans. Transfert d'environ 2,5M€ + % à la revente.



Franck Haise qu'il a connu à Lens voulait le faire venir chez les Aiglons ☑️ pic.twitter.com/7Uu8pOAyVp — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) August 14, 2025

Salis Abdul Samed devrait s’engager avec l’OGC Nice pour une durée de trois ans. Cette arrivée intervient après l’échec du dossier Mahdi Camara. Cela permet au Gym de combler un vide important dans l’entrejeu de Franck Haise.