Mercato : L’OM accélère, une recrue mystère en approche

La fin du mercato de l’OM est très animée. À la demande de Roberto De Zerbi, les dirigeants travaillent en coulisse pour faire venir un nouveau latéral gauche. Son identité n’a pas encore fuité.

Mercato OM : De Zerbi travaille sur une 3e piste tenue secrète

L’Olympique de Marseille s’active en cette fin de mercato pour répondre aux dernières exigences de Roberto De Zerbi. La priorité de l’entraîneur italien est bien définie : renforcer le couloir gauche suite au départ de Quentin Merlin à Rennes. Il est même persuadé de l’arrivée d’un nouveau joueur à ce poste. « Je pense que quelqu’un arrivera à ce poste-là », a-t-il déclaré après le match amical contre Aston Villa.

Lire aussi : SRFC – OM : De Zerbi répond à Habib Beye !

Quelle est alors l’identité de cette recrue attendue dans le couloir gauche de l’OM ? Le nom de plusieurs candidats circule déjà dans la cité phocéenne. Souffian El Karouani est apprécié pour sa régularité, tandis que Miguel Gutierrez séduit par ses qualités offensives. Mais la direction de l’OM a d’autres options en ligne de mire.

À voir

FC Nantes : Terrible coup dur pour Luis Castro !

Lire aussi : Mercato : Ça chauffe à l’OM, un latéral proche de signer ?

Le Petit OM révèle qu’une troisième piste, tenue secrète, est explorée par les responsables marseillais. Pablo Longoria et Medhi Benatia tentent de finaliser cette signature en toute discrétion. En attendant, Ulisses Garcia devrait occuper le poste de latéral gauche pour le premier match de la saison face au Stade Rennais, prévu ce vendredi soir au Roazhon Park.