Mercato : L’OM sort le chéquier, une arrivée qui fera jaser

La direction de l’OM est visiblement déterminée à renforcer sa défense en cette fin de mercato. Elle se prépare d’ailleurs à casser sa tirelire pour s’offrir les services du jeune défenseur Joël Ordóñez.

Mercato : L’OM ne recule pas pour Joël Ordóñez

Malgré ses six recrues signées cet été, l’Olympique de Marseille ne s’arrête pas là. Roberto De Zerbi attend des renforts supplémentaires. Notamment en défense, où l’arrivée d’un latéral gauche se précise. Les dirigeants de l’OM tentent aussi de faire venir un nouvel axial avant la fermeture du mercato, prévue le 1er septembre prochain.

Les Olympiens ont donc moins de trois semaines pour atteindre cet objectif. D’après L’Equipe, plusieurs pistes expérimentées ont été explorées par l’OM, allant de Nayef Aguerd à Alexsandro, en passant par Wesley Fofana. Mais le club phocéen concentrerait désormais ses efforts sur le recrutement du jeune Joël Ordóñez.

Plus de 30 millions d’euros sur la table

Le défenseur équatorien du Club Bruges est évalué à plus de 30 millions d’euros par sa direction. Ce montant ne semble pas doucher les ardeurs marseillaises. Le quotidien sportif indique que l’OM se prépare à mettre le paquet pour faire venir Joël Ordóñez. Cet investissement conséquent devrait sans doute faire couler beaucoup d’encres. Car cela ferait du joueur de 21 ans le transfert le plus cher de l’histoire de Marseille, surpassant l’arrivée d’Igor Paixao.

Liverpool, Tottenham et Aston Villa seraient aussi en embuscade. Quoi qu’il en soit, l’OM est visiblement prêt à mettre les moyens nécessaires pour s’offrir le jeune talent. Cela lui permettrait de sécuriser son arrière-garde pour de longues années. Cette possible signature confirmerait les ambitions XXL de Marseille. Les dirigeants Pablo Longoria et Medhi Benatia poursuivent les négociations afin de parvenir à une entente.