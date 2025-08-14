Mercato PSG : Un crack portugais arrive !

Une cible prioritaire du PSG est en difficulté dans son club. Les dirigeants parisiens sont à l’affût.

Mercato PSG : Luis Campos lorgne une pépite au Portugal

Depuis le début du mercato, la direction du PSG cherche un milieu offensif. L’objectif des dirigeants parisiens est d’offrir un peu de repos au trio Vitinha – Fabian Ruiz – Joao Neves. Deux noms reviennent avec insistance. Maghnes Akliouche, l’espoir de Monaco et Rodrigo Mora, la pépite du FC Porto.

Mora, 18 ans, attire aussi le Real Madrid. Sa situation au Portugal se dégrade ces dernières semaines. L’arrivée de Francesco Farioli sur le banc a bouleversé sa place. Moins de temps de jeu. Moins de confiance. Durant la présaison, presque aucune minute lors des amicaux. Lors du premier match de championnat, il reste assis sur le banc. Cette situation pourrait provoquer l’ire du jeune crack et il pourrait claquer la porte.

Le PSG observe. Le contexte pourrait jouer en sa faveur. Mora est lié à Porto jusqu’en 2028. Sa valeur est 100 millions d’euros, selon le club. Mais un transfert à un prix inférieur devient envisageable si la situation perdure. Paris le sait : un joueur frustré, un temps de jeu réduit, et une relation fragilisée avec son entraîneur peuvent ouvrir une porte. Pour Mora, cette porte pourrait bien s’ouvrir vers le Parc des Princes.