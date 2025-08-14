FC Nantes : Terrible coup dur pour Luis Castro !

Le FC Nantes va affronter le PSG en Ligue 1 sans son nouvel entraîneur, Luis Castro sur le banc. Le tacticien portugais est sanctionné.

Le FC Nantes privé de son coach face au PSG

Dimanche 17 août 2025, la Beaujoire accueille un choc : le Nantes reçoit le PSG pour la première journée de Ligue 1. Les Canaris ouvrent leur saison à domicile. Mais Luis Castro, nouvel entraîneur, ne sera pas sur le banc. Suspendu, il regardera depuis la tribune.

La raison remonte au 17 mai. Ce jour-là, il dirigeait Dunkerque en prébarrage contre le FC Metz. À l’heure de jeu, Sangante, son capitaine, est expulsé pour une main sur Sabaly. L’arbitre confirme après la VAR. Castro explose. Il interpelle vivement l’officiel. Il a écopé d’un carton jaune. Son troisième en moins de dix matches. La sanction tombe automatiquement : un match ferme. La Commission de discipline la valide le 21 mai. Elle prend effet le 27 mai.

Pour Nantes, ce sera donc sans son coach sur le bord du terrain. Un coup dur pour une première à la maison, après un été agité. Départs de cadres, huit recrues, changement d’entraîneur… l’équipe est en pleine reconstruction. Et ce n’est pas tout. La tribune Loire sera partiellement fermée. Punition liée au 17 mai dernier, contre Montpellier. Ce soir-là, engins pyrotechniques, jets d’objets et chants sanctionnés avaient été constatés.