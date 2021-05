OM Mercato : Après Sakai, un autre départ annoncé à Marseille

Publié par JEAN-LUC D le 11 mai 2021 à 20:00

Comme annoncé par plusieurs sources proches de l’ OM, Jorge Sampaoli prépare un énorme coup de balai au mercato estival. Après l’annonce du probable départ d’Hiroki Sakai, le club phocéen s’apprête également à faire ses adieux à l’un de ses joueurs.

Longoria et Sampaoli préparent un coup de balai

Après Florian Thauvin, engagé avec les Tigres de Monterrey, Valère Germain qui a déjà annoncé son départ, Hiroki Sakai, annoncé sur le retour au Japon et plusieurs autres cadres en fin de contrat ou proche, l’Olympique de Marseille veut renouveler son effectif pour la saison prochaine. Avec l’arrivée d’un nouvel entraîneur en la personne de Jorge Sampaoli, la direction de l’ OM veut bâtir une équipe compétitive pour revenir au-devant de la scène nationale et viser l’Europe chaque année.

Les dirigeants de l’équipe marseillaise préparent donc un énorme changement de l’effectif. Toutefois, si plusieurs nouvelles têtes sont attendues, certains éléments de l’actuel contingent vont devoir faire de la place pour accueillir les nouveaux arrivants. Ainsi, Michaël Cuisance et Olivier Ntcham, dont les prêts ne seront pas reconduits, vont quitter la Canebière cet été. Le média japonais Nikkan Sports a révélé lundi que le défenseur Hiroki Sakai va s’engager avec les Urawa Red Diamonds pour 1,5 million d’euros. Mais ce n’est pas tout puisqu’un autre départ est aussi dans les tuyaux à Marseille.

Quel autre joueur quittera l'OM cet été ?

Un an seulement puis s’en va ? En effet, d’après les renseignements recueillis par le journal La Provence, Pablo Longoria et Jorge Sampaoli ont pris la résolution de laisser filer Yuto Nagatomo. Arrivé l’été dernier en provenance de Galatasaray, le défenseur arrière gauche dispose d’un contrat allant jusqu’au 30 juin prochain. Si Jordan Amavi a récemment prolongé jusqu’en 2025, l’ OM ne veut plus garder l’international japonais de 34 ans.

Toujours selon la même source, l’Olympique de Marseille va toutefois recruter un nouvel arrière gauche cet été.