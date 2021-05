PSG Mercato : 40M€, un international italien dit Oui à Leonardo

Publié par JEAN-LUC D le 12 mai 2021 à 16:30

Alors que le PSG a connu une énième désillusion en Ligue des Champions, les supporters s’attendent à voir débarquer de nouvelles têtes au sein de l’effectif de Mauricio Pochettino en vue de la saison prochaine. Et un premier renfort annoncé est déjà prêt pour rejoindre la capitale.

L’appel du pied d’un milieu de terrain au PSG

Parmi les chantiers de Leonardo pour le prochain mercato estival, le recrutement d’un nouveau milieu de terrain est clairement inscrit en haut de la liste. Désireux de recruter un milieu de terrain défensif, le Paris Saint-Germain a entamé des négociations avec le Stade Rennais pour tenter de trouver un accord avec Eduardo Camavinga. Mais le club breton se montre gourmand pour l’international français de 18 ans, si bien que Leonardo pourrait trouver l’oiseau rare en Serie A.

Considéré comme un des meilleurs milieux italiens, Manuel Locatelli est annoncé dans les plans du directeur sportif du PSG. Cela tombe bien puisque le joueur de Sassuolo se dit prêt à découvrir un nouveau club à l’étranger et pourquoi pas le champion de France en titre, où la réussite de ses compatriotes Alessandro Florenzi, Marco Verratti et Moise Kean fait rêver.

« Moi, je suis ouvert à une expérience hors d'Italie, car il y a des trains qu'il faut prendre et s'ils sont étrangers, il faut faire ce choix. Voir Verratti, Florenzi et Kean réussir (au PSG), ça donne évidemment envie », a lancé Manuel Locatelli dans une interview accordée au journal L’Équipe. Avant d’ajouter : « Oui, c'est au même niveau que les autres (le PSG, au même titre que le Real Madrid, le Bayern Munich, etc.), c'est le top mondial ! Il y a les Italiens, mais aussi Neymar et Mbappé, qui font partie des cinq meilleurs joueurs au monde. Le PSG a une image de grand club au sein d'une très belle ville. »

Selon le quotidien sportif, les décideurs de Sassuolo espèrent récupérer 40 millions d’euros pour Locatelli dont le contrat expire en juin 2023. Mais l’affaire est encore loin d’être close pour Leonardo et le Paris Saint-Germain.

Grosse bataille à venir pour Manuel Locatelli

L’Équipe précise dans ce dossier que le Real Madrid surveille Manuel Locatelli depuis plusieurs mois déjà. Le Paris Saint-Germain devra donc se frotter à la rude concurrence du club madrilène pour attirer l’international italien. Toujours selon la même source francilienne, plusieurs autres grands clubs européens sont également en embuscade et se tiennent à prêts à passer à l’offensive pour le natif de Lecco. Affaire à suivre…