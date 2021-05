Stade Rennais Mercato: Le PSG a tranché pour Eduardo Camavinga

Publié par JEAN-LUC D le 07 mai 2021 à 16:07

Annoncé dans le viseur du Real Madrid, Eduardo Camavinga ne compte pas s’éterniser au Stade Rennais. Le milieu de terrain défensif pourrait profiter de sa situation contractuelle pour demander son départ cet été. Le PSG, intéressé par ses services, n’a pas encore dit son dernier mot.

Le PSG prêt à foncer sur Eduardo Camavinga ?

Pour le prochain mercato estival, le Paris Saint-Germain veut recruter un renfort au milieu de terrain. Si plusieurs noms circulent dans les coulisses, Leonardo pourrait finalement se tourner vers le championnat local. En effet, selon les informations du journal Le Parisien, le directeur sportif du PSG est intéressé par le profil du milieu de terrain du Stade Rennais, Eduardo Camavinga. Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le SRFC, l’international français de 18 ans ne compte pas prolonger son bail avec le club breton. Pour éviter son départ gratuit dans un an, Rennes va probablement le placer sur le marché des transferts cet été.

Si le Real Madrid était annoncé comme la destination privilégiée du milieu rennais, l’éclosion du jeune Antonio Blanco a amené Zinedine Zidane à revoir sa copie pour ce poste. Une arrivée de Camavinga n’est plus à l’ordre du jour chez les Merengues d’autant plus qu’il aurait fallu débourser plus de 50M€ pour l’avoir. Le site spécialisé Transfermarkt évalue le joueur du SRFC à 60 millions d’euros. Leonardo pourrait boucler ce dossier avec un chèque en dessous de ce montant au regard de la saison moins rayonnante du protégé de Bruno Genesio.

Grosse concurrence sur la piste Eduardo Camavinga ?

D’après le quotidien espagnol Mundo Deportivo, la situation du natif de Miconje n'a pas mis en alerte que le PSG. Le média catalan explique que le FC Barcelone, qui est à la recherche d’un successeur à Sergio Busquets, a couché le nom de Camavinga sur la liste des joueurs à recruter cet été. Leonardo et le PSG devront donc se montrer bien convaincants pour l’emporter.