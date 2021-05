FC Nantes Mercato : Muani, un indice sur l'intérêt de Leipzig

Publié par ALEXIS le 13 mai 2021 à 20:00

Révélation du FC Nantes cette saison, Randal Kolo Muani a tapé dans l’oeil de plusieurs clubs en Ligue 1 et à l’étranger. Son nom est associé à l’ASSE. L’intérêt du nouvel entraîneur du RB Leipzig est confirmé à un peu plus de trois semaines de l’ouverture officielle du mercato estival.

FC Nantes : Marsch toujours intéressé par Kolo Muani

Randal Kolo Muani, attaquant formé au FC Nantes, suscite l'intérêt de nombreux clubs dans différents championnats grâce à ses prestations abouties avec les Canaris. En quête d’un avant-centre, Claude Puel veut l'attirer à l’AS Saint-Étienne. En Angleterre, Southampton (Premier League) et Watford FC (Championship) sont positionnés pour recruter le buteur N°23 du FCN. Le Club Bruges en Belgique est également intéressé par le profil du joueur Nantais. En Bundesliga, c’est carrément la grosse bagarre entre Eintracht Francfort, le SC Fribourg et le RB Leipzig pour s’offrir les services de Randal Kolo Muani.

L’intérêt du dernier club est d’ailleurs confirmé par Emmanuel Merceron, sur son compte Twitter. L’insider croit savoir que Jesse Marsch, entraîneur du RB Salzburg recruté par le RB Leipzig pour la saison prochaine, « aime le profil » du jeune attaquant du FC Nantes. La source confirme bien que l' entraîneur américain avait tenté de transférer ce dernier à Salzburg et veut désormais le faire venir à Leipzig dès cet été.

Kolo Muani vendu à 7 M€ au RB Leipzig ?

Randal Kolo Muani a fait sa formation au Football Club de Nantes entre 2015 et 2018. Il a disputé son premier match avec l’équipe professionnelle fin novembre 2018 contre l'ASSE (0-3), sous les ordres de Vahid Halilhodzic. À 2 journées de la fin du championnat, le joueur de 22 ans a fait 35 apparitions en Ligue 1 et a été titulaire 33 fois. Il a marqué 6 buts et délivré 7 passes décisives. Son contrat avec le FC Nantes est valide jusqu’en juin 2022 et sa valeur marchande est estimée à 7 M€. International Espoir Tricolore, il compte 7 sélections pour un but.