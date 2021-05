PSG Mercato : 0€, vers un échec retentissant pour Leonardo ?

Publié par JEAN-LUC D le 13 mai 2021 à 23:30

Avec la crise liée au Covid-19, le PSG et les autres clubs européens pensent à se renforcer sans toutefois se ruiner ou s’endetter davantage. Le marché des joueurs en fin de contrat bat donc de l’aile à quelques semaines de l’ouverture du mercato estival. Et les choses ne s’annoncent pas bien pour le club de la capitale sur un gros dossier.

Le PSG prié de faire une croix sur Sergio Agüero

« Je continuerai de faire de mon mieux pour le reste de la saison pour gagner plus de titres et apporter plus de joie aux fans. Ensuite, une nouvelle étape avec de nouveaux défis commencera et je suis prêt à les affronter avec la même passion et le même professionnalisme, comme je l’ai toujours fait pour continuer à concourir au plus haut niveau. »

Depuis deux mois déjà, Sergio Agüero a annoncé son départ de Manchester City à la fin de la saison. Recruté en 2011 en provenance de l’Atlético Madrid, il arrive au terme de son engagement le 30 juin prochain et n’a pas paraphé un nouveau bail. À 32 ans, l’international argentin va vivre une nouvelle aventure dès cet été. À la recherche d’un avant-centre de classe mondiale pour se débarrasser de Mauro Icardi, le Paris Saint-Germain a été cité sur les traces du compatriote d’Angel Di Maria. Le directeur sportif parisien Leonardo a même fait le déplacement à Manchester pour rencontrer le joueur et son agent. Mais selon la presse espagnole, c’est bien au FC Barcelone que le protégé de Pep Guardiola se dirige.

Une bonne nouvelle pour la prolongation de Messi ?

En effet, d’après les informations du quotidien Sport, Sergio Agüero a conclu un accord de principe avec le FC Barcelone pour un contrat de deux ans à partir du 1er juillet prochain. Le meilleur buteur de l’histoire des Citizens a même accepté de baisser son salaire afin de s’engager avec les Blaugranas. Toujours selon la même source catalane, l’arrivée du Kun est un solide argument pour Joan Laporta dans ses négociations avec Lionel Messi afin de prolonger son contrat. Le Paris Saint-Germain se dirige donc vers un cuisant échec dans ce dossier à 0 euro.