PSG Mercato : Sergio Agüero reçoit un énorme appel du pied !

Publié par JEAN-LUC D le 07 avril 2021 à 12:00

Sergio Agüero a déjà annoncé son départ de Manchester City. En fin de contrat à l’issue de la saison, l’attaquant argentin va donc se trouver un nouveau point de chute cet été. Et si son nom est fortement associé au PSG, le joueur de 32 ans sera forcément le bienvenu dans la capitale française.

Leonardo à fond sur Sergio Agüero ?

Arrivé en 2011 en provenance de l’Atlético Madrid, Sergio Agüero s’apprête à faire ses adieux à Manchester City après dix années de bons et loyaux services. Meilleur buteur de l’histoire des Citizens avec 257 buts en 385 matches toutes compétitions confondues, l’international argentin a exprimé le besoin de changer d’air la saison prochaine. Dès cet été, l’ami de Lionel Messi va donc se trouver un nouveau point de chute. Et ce ne sont pas les prétendants qui manquent.

Avec le probable départ de Mauro Icardi, le Paris Saint-Germain fait ainsi partie des clubs qui seraient prêts à offrir un joli salaire au protégé de Pep Guardiola afin de l’avoir dans ses rangs. D’ailleurs, plusieurs sources anglaises assurent que Leonardo, directeur sportif du Paris SG, serait déjà à la manoeuvre sur ce coup. Une éventuelle arrivée du Kun qui semble déjà réjouir du côté de la capitale française.

Paredes ouvre les portes du PSG à Sergio Agüero

Si le nom de Sergio apparaît aussi sur les tablettes du FC Barcelone et de la Juventus Turin, le joueur formé à l’Independiente peut compter sur la colonie sud-américaine pour se sentir bien au Paris Saint-Germain. Son compatriote Leandro Paredes est lui déjà prêt à l’accueillir au Parc des Princes.

« Nous aimons toujours jouer avec les meilleurs et Kun en fait partie. J’espère qu’il décidera d’abord ce qu’il y a de mieux pour lui et ensuite, s’il vient avec nous, il sera le bienvenu », a déclaré le milieu de terrain parisien dans une interview accordée à Tyc Sports. Après Messi, Paredes lance ainsi un second appel du pied à un autre argentin afin qu’il rejoigne le club de la capitale.

Seulement, Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo devraient se montrer très généreux dans cette affaire puisque selon les médias anglais, le Daily Mail notamment, Chelsea proposerait déjà à Agüero un salaire de 14 millions d’euros annuels, soit ce qu’il perçoit à Man City.