LOSC : Polémique, la réponse des Lillois à Kylian Mbappé

Publié par ALEXIS le 13 mai 2021 à 22:30

Kylian Mbappé a soulevé une petite polémique avec le LOSC, après la qualification du PSG (aux tirs au but) pour la finale de la coupe de France aux dépens du Montpellier HSC. Des Lillois ont répondu au buteur parisien, dans des propos rapportés par RMC.

LOSC : La polémique Kylian Mbappé

Le LOSC est leader du championnat devant le Paris Saint-Germain, avec 3 points d’avance. Les deux clubs sont en course pour le titre de champion, à deux journées de la fin de la saison. Kylian Mbappé et ses coéquipiers doivent gagner leurs deux derniers matchs, tout en espérant un faux pas du club nordiste, afin d’être sacrés champions, sur le fil. S’ils n’y parviennent pas, ils devraient « s’en prendre à eux même » selon l’attaquant, car le Paris SG a perdu 8 matchs cette saison en 36 journées de Ligue 1.

Selon Kylian Mbappé, si lui et ses coéquipiers perdent « le championnat, c'est eux qui l'auront perdu […], mais pas les Lillois qui l'auront gagné ». Pour mieux faire comprendre sa déclaration de mercredi soir, le N°7 de l'équipe parisienne a expliqué le fond de sa pensée ensuite. « Lille OSC ferait un beau champion..., mais avec 8 défaites, si nous perdons le titre, on est les seuls responsables », a repris le Tricolore sur Instagram.

Les Lillois ne tiennent pas rigueur à Mbappé « un bon mec »

Cependant, les joueurs du LOSC, dont les propos sont relayés par la source, n’ont pas tenu rigueur à leur homologue du PSG. « C’est plus une maladresse qu’autre chose. Kylian Mbappé est un bon mec sur le terrain. Ce qu’il dit n’est pas dit pour nous critiquer ou nous blesser », a confié un Lillois. « Il a le droit de le penser. Nous aussi, si nous avions perdu moins de matchs, nous aurions plus de points. Après ce qu’il dit est légitime, Paris n’est pas fait pour perdre autant dans la saison », a commenté un autre joueur de l’équipe de Christophe Galtier, avant de déclarer : « maintenant on doit terminer le travail ».