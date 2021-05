ASSE mercato : Énorme revirement de situation à Saint-Étienne ?

Publié par JEAN-LUC D le 14 mai 2021 à 21:00

À quelques semaines de l’ouverture du marché des transferts, les lignes bougent à l’ ASSE. Claude Puel, l’entraîneur du club stéphanois, a arrêté d’importantes décisions concernant l’avenir de certains cadres de son effectif.

Mercato : Claude Puel sort du silence !

Le mois dernier, en marge de la rencontre contre Brest (défaite 1-2), Claude Puel avait été interrogé sur la situation de certains cadres de l’AS Saint-Étienne dont les contrats arrivent à expiration le 30 juin prochain. Il est question de Mathieu Debuchy et Romain Hamouma. « Je ne ferai aucun commentaire sur une prolongation ou non d’Étienne Green. Je ne parlerai pas des situations de Hamouma et Debuchy. Ce n’est pas le moment. La priorité c’est le maintien », avait lancé l’entraîneur de l’ ASSE.

D’après les informations de nos confrères du site Le 10 Sport, la direction stéphanoise et son attaquant Romain Hamouma n’arrivaient toujours pas à se mettre d’accord sur les termes du nouveau contrat, tandis que les Verts envisageaient aussi de reconduire le bail du latéral Mathieu Debuchy. Ce vendredi, une source locale annonce qu’il y a eu une évolution dans ces deux dossiers.

ASSE Mercato : Grande nouvelle pour Hamouma et Debuchy

En effet, d’après les informations du quotidien Le Progrès, Romain Hamouma et Mathieu Debuchy pourraient être prolongés par l’AS Saint-Étienne dans les jours à venir. Le média régional explique que si la tendance pour Kévin Monnet-Paquet est plutôt à un départ en fin de saison, une prolongation d’un an pourrait être signée par Mathieu Debuchy (35 ans) et Romain Hamouma (34 ans).

Claude Puel, qui n’entend pas se séparer de tous ses joueurs d’expérience, a plaidé auprès de sa direction pour que ses deux joueurs restent pour encadrer les plus jeunes la saison prochaine. Avant l'arrivée de nouveaux renforts attendus par les supporters de l'ASSE, Puel sécurise ainsi ses hommes de base.