Mercato ASSE : Mathieu Debuchy devra s'y préparer

Publié le 21 février 2021 à 14:26

Mathieu Debuchy approche de la fin de son contrat à l’ ASSE. Le défenseur venu d’Arsenal au mercato hivernal 2018 se retrouve face à une situation compliquée pour la poursuite de sa carrière à l’AS Saint-Étienne.

Mercato ASSE : Veulent-ils garder Mathieu Debuchy ?

C’est le 31 janvier 2018 que Mathieu Debuchy avait rejoint la défense de l’ ASSE au grand bonheur des supporters. Le montant de son transfert n'avait pas été communiqué à l'époque. Aujourd’hui en février 2021, l’ancien joueur d’Arsenal FC est à 4 mois de la fin de son bail, ce qui pose la question de son avenir. Cette question est présente dans son esprit parce que les dirigeants stéphanois et leur entraîneur Claude Puel ne lui envoient aucun signal qui puisse le rendre optimiste pour son avenir. Il ne sait donc pas s’il sera toujours au club de foot stéphanois la saison prochaine.

Le quotidien Le Progrès a évoqué le mercato ASSE et la situation du défenseur droit. Selon cette source, Mathieu Debuchy serait déçu de l’absence de nouvelles de ses dirigeants alors qu’il approche de la fin de son contrat (en fin de saison). Claude Puel ne lui montre pas d’envie spécifique de vouloir le garder au-delà de la saison en cours et c’est le même comportement du côté des dirigeants Roland Romeyer et Bernard Caïazzo.

Le joueur n'avait pas été beaucoup utilisé par le coach stéphanois dans la première période du championnat français. Même s'il a depuis totalisé 15 matchs, il ne semble pas avoir convaincu les dirigeants sur le bienfondé de la prolongation de son contrat.

Mercato ASSE : Ce que doit envisager le défenseur

Depuis sa signature à l’As Saint-Étienne, il a disputé 87 matches toutes compétitions confondues et inscrit 11 buts. Il ne faut pas oublier que Debuchy avait rejoint le club stéphanois à des conditions très favorables qui ne collent plus avec la situation actuelle du club. Avec les difficultés que connaissent tous les clubs de football, Mathieu Debuchy, même s’il n’a encore reçu aucune offre de ses dirigeants, ne pourra rester au club que s’il accepte une profonde réduction de son salaire. Il n’aura autrement pas d’autres choix que d’envisager un départ en fin de saison.













Par Gary SLM