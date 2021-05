LOSC Mercato : Galtier, un vilain coup se prépare contre l’OL

Publié par Timothée Jean le 17 mai 2021 à 22:00

Le départ annoncé de Christophe Galtier anime la rubrique mercato du LOSC. Si l’Olympique Lyonnais est présenté comme la destination susceptible de l’accueillir, l’entraîneur lillois pourrait se diriger vers un autre club. L’affaire serait même bien engagée.

Naples prêt à doubler l’OL pour Christophe Galtier ?

En poste depuis décembre 2017, Christophe Galtier est bien parti pour remporter le titre de champion de France avec le LOSC cette saison. Pour cela, le technicien lillois devra s'imposer face à Angers ou espérer un faux pas du Paris Saint-Germain à Brest dimanche. Mais après cette rencontre décisive, Christophe Galtier sera-t-il encore sur le banc du LOSC ? À une année de la fin de son contrat, le coach de 54 ans plaît aux recruteurs.

En France, l’OGC Nice et l’Olympique Lyonnais voudraient s’attacher ses services. Pas certain de prolonger Rudi Garcia à l’issue du championnat, l’OL voudrait surtout faire de l'ancien entraîneur de Saint-Étienne son nouveau coach. Les deux parties seraient apparemment proches d'un accord. Mais rien n’est encore acté et Christophe Galtier pourrait finalement prendre une autre destination, celle menant à Naples. Selon les indiscrétions d'Il Mattino, l'entraîneur des Dogues est la priorité de Naples pour remplacer Gennaro Gattuso. Le quotidien italien assure même que l’entraîneur lillois a déjà reçu une proposition intéressante de la part du club napolitain.

Un contrat de deux ans et un salaire de 2,5 M€ par an

La source indique en effet que le président de Naples, Aurelio De Laurentiis, lui propose un contrat de deux ans et un salaire annuel d'environ 2,5 millions d'euros. Le média transalpin évoque aussi de possibles retrouvailles entre Galtier et son ancien protégé, Victor Osimhen, ex-buteur lillois acheté pour 81 millions d'euros l'été dernier par Naples. Cette proposition est-elle suffisante pour dévier Galtier de son destin en Ligue 1 ?

Pour le moment, en cas d’échec sur cette piste, Naples a d’autres entraîneurs dans le viseur pour remplacer Gattuso. Le nom de Simone Inzaghi, sur le banc de la Lazio Rome depuis 2016, est également évoqué.