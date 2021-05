LOSC : Double menace contre l’équipe de Galtier à Angers

Publié par ALEXIS le 18 mai 2021 à 14:00

Tenu en échec par l’ASSE (0-0), le LOSC va tenter de décrocher le titre de champion de France contre Angers SCO au Stade Raymond Kopa, dimanche. En plus de la menace de Stéphane Moulin, un gros danger qui guette les Lillois a été signalé par Vahid Halilhodzic, ex-entraîneur des Lillois (1998-2002).

LOSC : Pour Halilhodzic, « ça va se jouer au mental »

Le LOSC a raté l’occasion de se rapprocher davantage du titre de champion de France 2020-2021, lors de la 37e journée de Ligue 1, dimanche dernier. Le leader a, en effet, été accroché sur son terrain par l’AS Saint-Étienne déjà assuré du maintien dans l’élite. Cependant, le club nordiste est toujours leader. L’équipe de Christophe Galtier a certes son destin entre ses mains, mais n’a plus qu’un petit point de marge sur le PSG. De ce fait, Lille OSC doit absolument gagner, afin d’éviter de se faire coiffer sur le fil par les Parisiens. Ce n’est pourtant pas gagné d’avance pour les Dogues ! Selon Vahid Halilhodzic, les Dogues doivent s'armer mentalement et éviter de se mettre la pression lors du match décisif pour le titre.

« Ça va se jouer au mental », a-t-il indiqué dans La Voix des Sports, tout en soulignant que le LOSC était « beaucoup crispé » face aux Verts, compte tenu d'un « énorme enjeu ». Il faut noter que l’équipe de Christophe Galtier a été moins à l’aise au Stade Pierre Mauroy cette saison. Elle a enregistré 10 victoires, 7 matchs nuls et 2 défaites à domicile, alors qu’elle a gagné 13 matchs à l’extérieur, pour 4 nuls et une seule défaite. « Il ne faut pas craquer sur le dernier match, ce serait un gâchis énorme. Mais tout dépend d’eux (des Lillois) », a prévenu Vahid Halilhodzic, en vue du match contre Angers SCO.

Moulin : « On essaiera de gagner comme d’habitude »

Comme l’ASSE l’a fait dimanche, Stéphane Moulin promet de jouer bravement contre le LOSC, lors de la dernière journée du championnat. « Contre Lille, on ne fera pas l’arbitre, on n’a pas de cartons. On va jouer notre match et la vérité viendra du terrain », a déclaré le coach des Angevins dans Le Petit Lillois. Ce dernier précise qu’il « n’a rien contre les Lillois ni contre les Parisiens », mais son équipe « essaiera comme d’habitude de gagner son match ». Pour rappel, le SCO est 12e et assuré du maintien dans l'élite.