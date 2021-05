Monaco-PSG : Une décision étrange de la FFF tombe avant la finale

Publié par JEAN-LUC D le 19 mai 2021 à 16:00

L’AS Monaco et le PSG se retrouvent ce soir au Stade de France pour la finale de la Coupe de France. À quelques heures de cette grosse affiche, une étrange décision de la Fédération Française de Football (FFF) vient de tomber.

Le coup d’envoi de Monaco-PSG décalé

Après l'épisode de Covid-19, un autre phénomène bien étrange vient se mêler au déroulé de la finale de la Coupe de France. Déjà disputée à huis clos ce mercredi au Stade de France, le match entre l’AS Monaco et le Paris Saint-Germain va être décalé de 21 heures à 21 heures 15. Après Fort Boyard qui avait valu à la finale PSG-ASSE de se jouer le vendredi soir plutôt que le samedi l’année dernière, c'est cette fois-ci la diffusion du feuilleton quotidien de France 2 qui oblige la FFF à décaler son évènement.

En effet, RMC Sport explique ce matin que ce décalage répond à une exigence de France 2, co-diffuseur de la finale avec Eurosport 2, qui a refusé de déprogrammer son feuilleton à succès, Un si grand soleil. Face à ce choix de programmation, la FFF a dû composer avec son principal diffuseur pour décaler le coup d'envoi de la partie de 15 minutes. Avec le protocole classique de la présentation des équipes au président de la République, Emmanuel Macron, le match entre Monaco et Paris va donc débuter à 21h15.

Les compositions d’équipes probables

Pour cette finale tant attendue, l’entraîneur monégasque Niko Kovac dispose d’un groupe au complet. L’ancien coach du Bayern Munich devrait aligner un 3-4-3 classique avec le trio Kevin Volland, Ben Yedder et Aleksandr Golovin en attaque. En face, Mauricio Pochettino est toujours dans l’incertitude concernant les qualifications de Neymar et Presnel Kimpembe, normalement suspendus pour cette rencontre, mais qui pourraient finalement jouer suite au recours déposé auprès du CNOSF par la direction du Paris Saint-Germain. Si l’attaquant brésilien et le défenseur central français ne peuvent pas jouer, l’entraîneur parisien pourrait aligner Mauro Icardi en pointe devant Angel Di Maria, Julian Draxler et Kylian Mbappé.

Équipe probable de l’AS Monaco : Majecki – Disasi, Maripan, Badiashile – Aguilar, Fofana, Tchouaméni, Caio Henrique – Volland, Ben Yedder (c), Golovin.

Équipe probable du PSG : Navas – Florenzi, Marquinhos (c), Diallo, Bakker – Gueye, Paredes – Di Maria, Draxler, Mbappé – Icardi.