PSG Mercato : Une pépite de Premier League ciblée cet été ?

Publié par Ange A. le 21 mai 2021 à 05:30

Cet été encore, recruter au milieu de terrain sera la préoccupation du PSG. Selon la presse allemande, le club francilien pourrait piocher en Angleterre pour renforcer son entrejeu.

Du renfort encore attendu au milieu à Paris

Arrivé sur le banc du Paris Saint-Germain en décembre, Mauricio Pochettino va façonner son équipe cet été. Jusqu’ici, le technicien argentin s’est attelé à conserver une certaine ossature en prolongeant quelques éléments. La saison prochaine, il pourra ainsi compter sur Neymar Jr, Keylor Navas et Angel Di Maria, tous prolongés après sa nomination. La direction parisienne discute pour renouveler les contrats de Kylian Mbappé et Julian Draxler. Une fois ces dossiers clos, Leonardo pourra s’occuper de la question des recrutements. Le directeur sportif parisien devra notamment recruter au milieu de terrain. Malgré les arrivées de Rafinha et Danilo (prêté) l’été dernier, le club de la capitale affiche toujours des carences dans ce secteur de jeu.

Le PSG sur un joli coup en Angleterre

D’après la presse allemande, le Paris Saint-Germain pourrait étoffer son entrejeu avec une pépite de Premier League. Bild révèle à cet effet que le PSG s’intéresse à Carney Chukwuemeka. Âgé de 17 ans, il évolue avec la réserve d’Aston Villa. Le milieu anglais a effectué ses débuts en Premier League mercredi contre Tottenham (victoire 2-1). L’international U18 anglais s’est surtout illustré cette saison avec les jeunes d’Aston Villa. Il a disputé 23 matchs avec les jeunes pour 8 buts et 5 passes décisives. De quoi taper dans l’œil de Paris et d’autres grosses cylindrées européennes. Le natif de Northampton serait également suivi par Manchester City, son rival United, le Borussia Dortmund, le Bayern Munich et le FC Barcelone. Selon la source, les Villans accepteraient un chèque de 15 millions d’euros pour libérer leur crack de ses deux dernières années de contrat.