PSG Mercato : Kylian Mbappé reçoit un message retentissant !

Publié par JEAN-LUC D le 20 mai 2021 à 16:30

Invité mercredi sur TF1, Kylian Mbappé n’a donné aucune indication sur son avenir. En fin de contrat au PSG le 30 juin 2022, l’attaquant français n’a pas encore renouvelé son contrat et le Real Madrid insiste pour le récupérer cet été. En interne, les lignes bougent déjà pour tenter d’aider le joueur de 22 ans à prendre la bonne décision.

Alessandro Florenzi prend position sur l’avenir de Mbappé

Alors que l’avenir de Kylian Mbappé alimente toutes les conversations au Paris Saint-Germain, Alessandro Florenzi a tenu à envoyer un message fort à son coéquipier. Après la victoire contre l’AS Monaco (2-0), en finale de la Coupe de France et le 41e but de Mbappé, toutes compétitions confondues, le latéral droit du PSG a ouvertement appelé l’international français à s’inscrire dans la durée avec les Rouge et Bleu.

« Kylian Mbappé est l’un des meilleurs joueurs du monde, nous espérons qu’il restera beaucoup de temps avec nous », a déclaré le défenseur international italien de 30 ans, prêté par l'AS Rome avec option d’achat fixée à 8 millions d'euros, au micro de France 2. Du côté de la direction du PSG, Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo aimeraient que l’ancien buteur de l’AS Monaco prenne sa décision avant l’ouverture du marché des transferts.

Kylian Mbappé attend des garanties du PSG

Dans son édition de mercredi, le quotidien Le Parisien a révélé que même s’il a un faible pour le Real Madrid ou encore Liverpool, Mbappé accorde sa priorité au Paris SG, un club qu’il aime intimement. Le champion du monde 2018 est même prêt à prolonger son bail, mais pour une saison supplémentaire, soit jusqu’en 2023, alors que ses dirigeants lui proposent de rester jusqu’en 2025.

Mieux, le natif de Bondy attend également des garanties sportives en termes de recrutement, puisqu’il aimerait voir débarquer de grosses pointures lors du prochain mercato estival. Toujours selon Le Parisien, Mbappé ne devrait pas se prononcer sur son avenir avant l’Euro de juin.