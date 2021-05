PSG Mercato: Mbappé, accord entre Paris et le Real pour 100M€ ?

Publié par JEAN-LUC D le 21 mai 2021 à 21:30

Sur le plateau du Late Football Club, l’agent Bruno Satin a lâché une véritable bombe en annonçant qu’un accord a déjà été trouvé entre le Real Madrid et la famille de Kylian Mbappé en vue d’un transfert cet été. La presse espagnole confirme la tendance pour l’avenir de l’attaquant du PSG et avance même des chiffres.

Mercato PSG : la décision de Mbappé déjà prise ?

« Mon sentiment, c’est plutôt qu’il est partant. J'ai eu quelques petites infos selon lesquelles Kylian et sa famille auraient un accord avec le Real Madrid. Il y aurait un accord de principe du côté du joueur, mais il faut aussi l’accord du Paris Saint-Germain. Comme manifestement les Qataris et le Paris Saint-Germain n’ont pas décidé de se passer de Kylian Mbappé, il pourrait très bien aller au terme de son contrat et partir pour zéro. L’histoire nous a appris que si les dirigeants ou Doha ne souhaitent pas qu’un joueur s’en aille, ils le font rester jusqu’au moment où il ne leur appartient plus », a expliqué Bruno Satin jeudi soir sur Canal+.

À un an de la fin de son contrat, l’ancien buteur de l’AS Monaco pourrait ainsi abandonner son ami Neymar au Paris SG et filer au Real Madrid comme le confirme d’ailleurs un célèbre média espagnol.

La signature de Mbappé officialisée dans un ou deux mois ?

En effet, en à croire Josep Maria Pedrerol, le célèbre présentateur de l’émission à succès El Chiringuito, le Paris Saint-Germain et le Real Madrid se rapproche d’un accord à hauteur de 100 millions d’euros pour le transfert de Mbappé.

« Le président du Real Madrid, Florentino Pérez, va officialiser la signature de Kylian Mbappé dans un ou deux mois pour environ 100M€. Kylian Mbappé expliquera dans le respect et avec beaucoup d’élégance les raisons de son départ du PSG. L’Émir du Qatar a mis un prix de départ pour Kylian Mbappé et le Real Madrid le paiera, mais ce ne sera pas beaucoup plus de 100M€.

Mbappé a déjà dit oui au Real Madrid et si à la surprise générale, Paris fait tout capoter, alors Kylian Mbappé rejoindra le Real librement en 2022. Les relations entre Madrid et le PSG sont bonnes, en particulier entre Nasser Al-Khelaïfi et Florentino Pérez » a expliqué le journaliste espagnol.

Arrivé en 2017 contre un chèque de 180 millions d’euros, le champion du monde 2018 pourrait donc disputer son dernier match sous le maillot parisien dimanche contre le Stade Brestois.