PSG Mercato: Mbappé, Al-Khelaïfi ne laisse aucune chance au Real

Publié par JEAN-LUC D le 24 mai 2021 à 14:30

Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG, a été très clair concernant l’avenir de Kylian Mbappé qu’il ne compte pas laisser partir au Real Madrid cet été.

Mercato PSG : Al-Khelaïfi confiant pour Kylian Mbappé

« Kylian Mbappé a-t-il joué son dernier match au PSG ? Non, jamais de la vie, Kylian est un joueur du PSG et il veut y rester (…) Si je suis confiant pour Kylian ? C’est sûr ! », a lancé Nasser Al-Khelaïfi, dimanche soir, au micro de Canal+, après la victoire du Paris Saint-Germain à Brest (2-0).

Alors que sa chaîne de télévision, BeIN Sports, a récemment annoncé que l’international français de 22 ans a décidé de rejoindre le Real Madrid, le président du club parisien assure qu’il n’y a aucune chance pour Florentino Pérez de mettre la main sur l’ancien avant-centre de l’AS Monaco. Le patron de l’ECA va même plus loin et lance un défi au Real Madrid pour l’avenir du champion du monde 2018.

Mercato PSG : Al-Khelaïfi défie le Real pour Mbappé

S’il ne prolonge pas son contrat, qui expire le 30 juin 2022, Mbappé pourrait quitter le PSG gratuitement dans un an, mais ce scénario ne semble guère effrayer l’homme d’affaires qatari qui assure avoir le contrôle total dans ce dossier.

« Je dis toujours que Kylian est un joueur du PSG et veut rester au club à 100%. S’il ne prolonge pas, le club sera-t-il obligé de le vendre cet été ? Ne vous inquiétez pas et laissez-nous travailler. Il est Français, Parisien et adore Paris, donc il n’y a pas de problème », a expliqué Al-Khelaïfi.

Poursuivant, le Ministre d’État du Qatar a également indiqué que le mercato du Paris Saint-Germain n’est nullement lié à la situation du natif de Bondy, contrairement aux rumeurs distillées par les médias étrangers et locaux.

« Ne serez-vous pas bloqués concernant le mercato le temps que Mbappé ne vous donne pas sa réponse concernant la décision qu’il va prendre pour son avenir ? (Sourire) On n’est pas bloqués du tout, on est vraiment très calmes, très relax. Bon, c'est le mercato, mais le marché est très compétitif aujourd’hui. Si on a la possibilité, on va faire de belles choses pour l’équipe. On va améliorer l’équipe », a-t-il indiqué.

Une sortie rassurante pour les supporters parisiens.