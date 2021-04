PSG : Florentino Perez jette le discrédit sur Al-Khelaïfi

Publié par Gary SLM le 20 avril 2021 à 18:32

Dimanche passé, la Super League a été créée par douze clubs de football de très haut niveau. Le PSG, dont le président Nasser Al-Khelaïfi, aurait été invité à adhérer à cette compétition, vient de voir le président madrilène lui fermer la porte.

Super Ligue, le PSG n'a jamais été invité

Une rumeur disant que le président du PSG a refusé d’adhérer à la Super League circule. Son homologue Jean-Michel Aulas de l’OL l’en a même félicité. Pour le dirigeant parisien et ceux de la majorité des patrons de clubs de football français, cette initiative tue le foot populaire. Après avoir expliqué que l’entre-soi qu’il organise a pour but de booster le sport roi en Europe, Florentino Perez est venu démentir la supposée invitation du club de la capitale à faire partie de cette nouvelle organisation.

Le président du Real Madrid a déclaré dans l’émission El Chiringuito : « Pour l’instant, nous n’avons pas invité le PSG. On commence avec les douze clubs fondateurs. On pense que le PSG pourrait nous rejoindre, mais je ne peux pas m’avancer parce qu’on n’en a pas encore parlé ni avec les deux clubs allemands d'ailleurs. Nous avons douze clubs fondateurs et nous pouvons en avoir quinze ».

Si aucun club de football allemand n’est pour l’heure membre de cette Super League, aucun club français non plus ne figure sur la liste des adhérents. Seules des équipes de football espagnoles, italiennes et anglaises sont membres de cette nouvelle compétition rivale de l' Uefa Ligue des Champions.

Quels sont les clubs membres de la Super League ?

Les clubs membres de la Super League sont au nombre de douze sur les 15 possibles. Ce sont le Real Madrid, pour le championnat anglais Premier League, ce sont : Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United et Tottenham qui sont les membres. Pour l'Italie, seuls le Milan AC, l'Inter Milan et la Juventus Turin figurent sur cette liste de clubs membres.

En Espagne, nous avons le Real Madrid, dont le président Florentino Pérez est le grand patron de la compétition, le FC Barcelone et le Atletico Madrid. Cette compétition, rassemblant quasi-totalité des clubs les plus populaires d'Europe, a pour objectif caché d'affaiblir la Champions League.