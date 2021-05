PSG Mercato: Mbappé reçoit un conseil légendaire pour son futur

Publié par JEAN-LUC D le 24 mai 2021 à 15:01

À un an de la fin de son contrat, Kylian Mbappé n’a toujours pas renouvelé son bail avec le PSG et le Real Madrid insiste pour le récupérer lors du prochain mercato estival. Une légende de la Ligue 1 a donné son avis sur l’avenir de l’attaquant français.

Kylian Mbappé veut des garanties pour rester au PSG

« Ce qui permettrait de rester ? Tout le monde sait que j’ai une profonde attache pour le club (…) Après, je veux être dans un endroit où je sens que je peux vraiment gagner, avec un projet solide autour de moi. C’est le plus important. Je mange football, je vis football, le projet sportif est primordial (…) Mais il faut sentir que l’on part avec une équipe pour faire quelque chose (…) On discute avec le club (…) On est très clair avec le club. On va faire les choses comme il le faut », a déclaré Kylian Mbappé, dimanche soir, sur Canal+.

Au cœur de toutes les conversations dans la capitale, le champion du monde 2018 n’a pas encore donné de réponse positive au Paris Saint-Germain concernant une éventuelle prolongation de son contrat qui se termine le 30 juin 2022. Rolland Courbis, le légendaire entraîneur français, veut pour sa part aider le meilleur joueur de la Ligue 1 à prendre la bonne décision.

Rolland Courbis aide Kylian Mbappé dans son choix

Alors qu'il réfléchit à son futur choix entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid, Mbappé est appelé à poursuivre son aventure encore pour deux ans avec le club parisien. Pour Rolland Courbis, c’est la meilleure option qui s’offre vraiment à l’international français à l’heure actuelle.

« Kylian est en train de réfléchir. En ce moment, ça doit être du 50-50, entre quitter non seulement le Paris Saint-Germain, mais aussi une région qu‘il connait bien. Je le trouve suffisamment intelligent et bien entouré pour pouvoir prendre la bonne décision », a analysé le consultant pour BFM TV. Avant d’ajouter : « modestement, je lui conseillerais de rester encore deux saisons, de pouvoir faire la Coupe du monde au Qatar, ce qui est une certaine reconnaissance pour les Qataris, qui ont besoin de Kylian, du PSG et de Neymar, pour partir à l’intersaison qui suit la Coupe du monde. »

Le natif de Bondy suivra-t-il ce conseil ? Réponse dans les semaines ou mois à venir.