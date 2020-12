FC Nantes Mercato: Rolland Courbis chez les canaris du FCN ?

Publié le 22 décembre 2020 à 23:50

Le FC Nantes cherche son nouvel entraîneur, puisque l'intérim de Patrick Collot devrait prendre fin demain après OL - Nantes. Présenté comme favori pour le poste, Rolland Courbis a répondu aux rumeurs.

Rolland Courbis au FC Nantes ? C'est non !

Alors que le média Presse Océan voyait en Rolland Courbis le favori pour succéder à Christian Gourcuff sur le banc nantais, l'intéressé a répondu dans l'émission Top of the foot sur RMC, de laquelle il est l'un des protagonistes. Et la position de l'ancien entraîneur du SM Caen a la mérite d'être claire : il n'entraînera pas le FCN. "Je suis très fier qu'un grand club comme Nantes s'intéresse à moi, mais ça ne m'intéresse pas !" a déclaré l'homme de 67 ans. Ce dernier a même officialisé la fin de sa carrière d'entraîneur en clubs. "Ma carrière est derrière moi", a-t-il assuré dans l'émission, sans pour autant fermer la porte à une sélection nationale.

Dernier match pour Patrick Collot à Lyon, Domenech favori ?

Ce mercredi soir, le FC Nantes se déplace sur la pelouse du co-leader du championnat, l'Olympique Lyonnais. Ce devrait être le dernier match de l'intérimaire Patrick Collot sur le banc des Canaris, à moins que les difficultés à trouver l'entraîneur idéal persistent. Selon Presse Océan, après l'échec Courbis, Waldemar Kita pourrait se pencher sur Raymond Domenech. Mais l'ancien sélectionneur des Bleus, 68 ans, est plus âgé que la limite d'âge maximale fixée par la LFP pour valider un contrat d'entraîneur : 65 ans.













Par Clément