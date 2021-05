PSG Mercato : Leonardo proche de frapper un joli coup au LOSC

Publié par JEAN-LUC D le 28 mai 2021 à 20:30

Nasser Al-Khelaïfi l’a promis et Leonardo est déjà à l’oeuvre. À la recherche de renforts pour la saison prochaine, le PSG est proche de boucler une arrivée en provenance du LOSC.

PSG : Al-Khelaïfi annonce la couleur pour le mercato

Dépossédé de son titre de champion de France par Lille OSC, le Paris Saint-Germain va profiter du mercato estival, qui s’ouvre officiellement le 9 juin prochain, pour renforcer l’effectif de Mauricio Pochettino. Après la dernière journée du championnat et la victoire à Brest (2-0), le président parisien Nasser Al-Khelaïfi a annoncé la couleur pour le recrutement à venir.

« On a déjà une grande et belle équipe. Bien sûr, on a besoin de la développer. On a quelques besoins forcés sur des postes. Le recrutement de latéraux et au milieu de terrain ? On va voir avec Leonardo et le coach aussi, parce qu’on n’achète pas des joueurs comme cela. On a besoin d’un marché pour le faire, mais avec le Covid, ce n’est pas facile. Il est sûr que l’on veut développer notre équipe. On n’est pas bloqués du tout, on est vraiment très calmes, très relax. Bon, c'est le mercato, mais le marché est très compétitif aujourd’hui.

Si on a la possibilité, on va faire de belles choses pour l’équipe. On va améliorer l’équipe. On est impatients pour notre projet et notre mercato. On est prêts », a déclaré le patron des rouge et bleu. Et aux dernières nouvelles, le club de la capitale serait sur le point de mettre la main sur un Lillois.

Un gardien de but du LOSC bientôt au PSG ?

Alors que Mike Maignan vient de s’engager officiellement avec l’AC Milan pour cinq ans contre un chèque de 15 millions d’euros, Lille OSC pourrait également perdre un autre gardien de but dans les jours à venir. En effet, d’après les informations de Loïc Tanzi, Lucas Lavallée est tout proche de poser ses valises au PSG. Âgé de 18 ans, le gardien international français U18 d'1m95 sous contrat jusqu’en 2022, a trouvé un accord avec Leonardo et se rapproche donc du Paris Saint-Germain.

« Le PSG est tout proche de faire signer Lucas Lavallée (Gardien - 2003). À la recherche d’un jeune gardien depuis plusieurs semaines, Paris a avancé concrètement ces derniers jours. L’international U18 français devrait être parisien dans quelques semaines », explique le journaliste de RMC Sport sur le compte Twitter de la radio métropolitaine.

Toujours selon la même source, Lucas Lavallée devait signer son premier contrat professionnel avec les Dogues, mais le départ de Luis Campos a fait capoter l’affaire et la nouvelle direction conduite par Olivier Létang n’est pas parvenue à le convaincre. Le PSG va verser au LOSC les indemnités liées à la formation du jeune portier avant de lui faire parapher un contrat professionnel de trois ans. Les deux clubs discutent d’ailleurs afin de trouver un terrain d’entente sur le montant de l’indemnité de formation.